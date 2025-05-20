مشروع قانون العملات المستقرة “جينيوس” يتقدم نحو التصويت النهائي

أحرز مشروع قانون “جينيوس” – مشروع القانون “جينيوس” عبارة هو مسودة قوانين تعمل على توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية- تقدما لافتا في العملية التشريعية، بعدما أُقرّ بأغلبية 66 صوت مقابل 32 في مجلس الشيوخ في 20 مايو، ليتم بذلك إغلاق باب النقاش والتمهيد لمرحلة المناقشة الرسمية.

ورغم معارضة أكثر من 15 ديمقراطي، بينهم زعيم الأغلبية “تشاك شومر”، فإن التصويت يمثل تجاوز لعقبة إجرائية كانت قد عطلت المشروع سابقا.

يُعد هذا التصويت خطوة حاسمة نحو تقنين سوق العملات الرقمية المستقرة الذي تجاوزت قيمته حاليا أكثر من 248 مليار دولار.

قُدّم القانون من قبل السيناتور “بيل هاجرتي” في فبراير، ويهدف إلى تنظيم صارم لسوق العملات الرقمية المستقرة، من خلال اشتراط دعم كامل لكل عملة مستقرة، وخضوع منتظم للتدقيق، وموافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية أو المحلية.

كما يحظر إصدار العملات غير المدعومة بالكامل، ويحد من استخدام العملات الخوارزمية.

وصف “هاجرتي” التشريع بأنه خطوة أساسية لتحديث النظام المالي الأمريكي، وتعزيز هيمنة الدولار، وتحفيز الطلب على سندات الخزانة، وإنشاء بيئة مواتية للابتكار في مجال الأصول الرقمية.

أبدت السيناتور “سينثيا لوميس” دعمها الكامل، مؤكدة أن الأصول الرقمية هي المستقبل، وأعربت عن أملها في استكمال العملية التشريعية بحلول 26 مايو.

وكان المشروع قد واجه تحفظات ديمقراطية تتعلق بمخاوف تنظيمية وارتباطات محتملة مع استثمارات الرئيس “ترامب”.

غير أن التعديلات اللاحقة ضمنت توافقا أوسع ودعم من الحزبين.

تزامن هذا التقدم مع استمرار هيمنة التيثر على السوق بنسبة 61%، تليها سيركل بـ24%.

كما يتقاطع مشروع “جينيوس” مع قانون “STABLE” الذي أقرّته لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في أبريل، في مسعى مشترك لتنظيم بيئة العملات المستقرة بما يضمن الشفافية والمساءلة.

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