أداة الخصوصية في بيتكوين "Payjoin" تحصل على منحة قدرها 100 ألف دولار من شركة Maelstrom

تام شمس - الثلاثاء 20 مايو 2025 08:20 مساءً - حصل مطوّر البيتكوين بن ألين على منحة مالية قدرها 100,000 دولار من شركة الاستثمار Maelstrom لدعم تطوير أداة الخصوصية Payjoin، التي تهدف إلى تحسين خصوصية معاملات بيتكوين وقابليتها للتوسع.

ووفقًا لإعلان نُشر في 20 مايو وشاركه Maelstrom مع Cointelegraph، ستُموّل الشركة عمل ألين بالتعاون مع المطوّر دان غولد على تطوير عدة مطوري (Payjoin Dev Kit)، وهي أداة تتيح للمُرسل والمستقبل في معاملات البيتكوين استخدام مدخلات مدمجة، مما يوفّر فوائد ملموسة في الجوانب الأمنية وقابلية التوسع.

موقع حزمة أدوات مطوري Payjoin (Payjoin Developer Kit). المصدر: Payjoin Dev Kit

تم اقتراح Payjoin لأول مرة من قبل نيكولاس دورييه في عام 2019، ضمن مقترح تحسين بيتكوين (BIP 78). وتقوم الفكرة الأساسية على أن كلًا من المرسل والمستقبل يمكن أن يُدخلا مدخلات في نفس المعاملة.

وقالت Maelstrom في بيانها:

"ما يعني أن الخصوصية تتحسن، ويُحقق دمج أفضل لمخرجات المعاملات، مما يعزّز من قابلية التوسع."

وأوضح متحدث باسم Maelstrom لـ Cointelegraph أن المنحة تُصرف شهريًا بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف دولار سنويًا، تُدفع بعملة بيتكوين. وستستمر منحة ألين لمدة عام كامل، دون فرض أي معالم إلزامية أو شروط صارمة، وأضاف:

"نؤمن بأن المطوّرين يقدمون أداءً أفضل عندما يعملون بحرية، بدلاً من أن يكونوا تحت تحكم صارم من الجهة الممولة."

هل نرى Payjoin في المزيد من المحافظ قريبًا؟

يعمل ألين حاليًا على تحسين تطبيقات Payjoin بهدف توسيع اعتماده في عدد أكبر من محافظ بيتكوين. وصرّح بأن التمويل سيمكنه من العمل بدوام كامل على المشروع.

لكن الإعلان أشار إلى وجود تحديات أمام النظام، أبرزها ضرورة أن يكون المستقبل متصلًا بالإنترنت أثناء المعاملة، بالإضافة إلى أن تدفق عملية الدفع أكثر تعقيدًا مقارنة بالمعاملات التقليدية غير التفاعلية في بيتكوين.

وقال آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX وكبير مسؤولي الاستثمار في Maelstrom:

"تحسين الخصوصية المالية في بيتكوين أمر بالغ الأهمية."

وأضاف:

"الأمر المميز في Payjoin أنه حتى تبنٍّ جزئي له يُفسد فرضية أساسية تستخدمها شركات المراقبة المالية، والتي تفترض أن المعاملة التي تحتوي على عدة مدخلات تعود جميعها لكيان واحد."

وأوضح متحدث Maelstrom أن الشركة تسعى إلى دعم مطورين جدد في مجال الخصوصية في بيتكوين، وهي تبحث بنشاط عن مرشحين لديهم سجل قوي في هذا المجال.

حتى من لا يستخدم Payjoin يستفيد منه

وأشار هايز إلى أن "اعتماد Payjoin يُحسّن الخصوصية حتى لأولئك الذين لا يستخدمونه". واعتبر ألين أن الخصوصية ضرورية لتجربة أفضل لمستخدمي بيتكوين وللسيطرة على بياناتهم المالية اليومية.

وفي حديثه مع Cointelegraph، قال ألين إنه يعمل على تطوير أدوات قياس الأداء لمساعدة المطورين الآخرين في دمج Payjoin ضمن برمجيات المحافظ، إضافة إلى توسيع نطاق الاختبارات لضمان الكفاءة والتكرارية.

وأكد أن "تشجيع الاعتماد هو الخطوة الأهم لتبسيط التجربة وتحفيز استخدام Payjoin من خلال إبعاد التعقيد عن المستخدم قدر الإمكان."

واختتم متحدث Maelstrom بقوله: