ما نسبته 80% من الأمريكيين يؤيدون تحويل جزء من احتياطي الذهب إلى بيتكوين

كشف استطلاع حديث أجراه مشروع “ناكاموتو”، المتخصص في التوعية بالبيتكوين، أن 80% من الأمريكيين يرغبون في تحويل جزء من احتياطي الذهب الأمريكي إلى بيتكوين.

وشارك في الاستطلاع 3345 شخص، طُلب منهم تحديد نسبة مناسبة لتحويل الذهب إلى بيتكوين، وقد فضلت الأغلبية نسبا تتراوح بين 1% و30%.

رغم أن الاستطلاع شمل مستخدمي بيتكوين فقط، ما أثار بعض الشكوك حول تمثيله، إلا أن النتائج تعكس توجه لافت نحو التنويع.

علّق “تروي كروس”، المؤسس المشارك للمشروع، بأن المشاركين نادرا ما اختاروا نسبة 0% للبيتكوين، وفضلوا في المتوسط نسبة تقارب 10%.

كما أظهرت النتائج تراجع دعم البيتكوين مع التقدم في العمر، بما يتماشى مع استطلاعات سابقة.

أشار “دينيس بورتر”، المؤسس المشارك لصندوق “ساتوشي أكشن”، إلى أن هذا الاتجاه ليس مفاجئ، مؤكدا أن معظم الأمريكيين لا يولون الذهب أهمية كبيرة، ويميلون إلى التنويع عند توفر البدائل.

أُجري الاستطلاع عبر الانترنت بين فبراير ومنتصف مارس، بالتعاون مع شركة “كوالتريكس” لضمان التوازن الديموغرافي وفقا لتعداد السكان الأمريكي.

رغم هذا الميل نحو التنويع، أظهرت الدراسة أن 66% من المشاركين عبّروا عن تحفظهم تجاه فكرة احتياطي البيتكوين الاستراتيجي المرتبط بدونالد ترامب.

حاليا، تمتلك الولايات المتحدة نحو 8133 طن من الذهب، بقيمة تفوق 830 مليار دولار، مقابل حيازة تُقدّر بـ 207,189 بيتكوين فقط، أي أقل من 3% من قيمة احتياطي الذهب، مما يفتح المجال أمام استراتيجيات تنويع جديدة.

ويُذكر أن مستشار البيت الأبيض، “بو هاينز”، اقترح خطة لشراء البيتكوين باستخدام أرباح احتياطي الذهب، قد تُفضي إلى حيازة تصل إلى مليون بيتكوين خلال خمس سنوات.

كما سبق لـ “روبرت كينيدي” الابن أن دعا إلى مطابقة احتياطي الذهب بالبيتكوين، دعما لاستراتيجية مالية أكثر توازنا.

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