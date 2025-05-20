احتمالية انتعاش سعر البيتكوين تتسع أكثر مع توافق هذه المقاييس الأساسية!

تواصل عملة البيتكوين صعودها مدفوعة بتراجع عرض العملات على المنصات وزيادة اهتمام المستثمرين بالتراكم طويل الأجل.

شهدت منصة بينانس سحب أكثر من 3090 بيتكوين بقيمة 325 مليون دولار، إضافة إلى تدفقات كبيرة من الايثيريوم من بينانس وكراكن، ما يعكس انخفاض السيولة المتاحة وتعزز فرص استمرار الارتفاع في حال بقاء الطلب مرتفعا.

تشير بيانات “CryptoQuant” إلى تزامن هذه التحركات مع تطورات مؤسساتية بارزة، مثل استعداد “Circle” للإدراج العام وتقارير عن صفقات استحواذ محتملة تشمل كوين بيس والريبل.

كما أن نسبة “MVRV” الحالية البالغة 2.33، والتي تبقى دون عتبة جني الأرباح التاريخية عند 2.75، تدل على أن السوق لم يصل بعد إلى حالة التشبع.

في السياق الموسمي، ورغم أن الصيف عادة ما يشهد ركود في السوق، فإن صيف 2025 يبدو مختلفا.

عوامل مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وتعريفات جمركية محتملة في يوليو، وتشريع أمريكي مرتقب حول الأصول الرقمية، تُبقي الترقب مرتفعا.

كما يظهر نشاط صعودي في أسواق الخيارات عند مستويات 110 و120 ألف دولار، مما يدل على توقعات بمزيد من التقلبات والارتفاعات.

المجمل أن المؤشرات الفنية والسوقية تدعم استمرار انتعاش البيتكوين، مع احتمالية توسع الزخم في الفترة المقبلة.

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