منصة تداول العملات الرقمية “كراكن” توسّع أعمال تداول المشتقات في أوروبا: التفاصيل

أعلنت منصة “كراكن” لتداول العملات الرقمية عن توسيع نشاطها في مجال المشتقات داخل الاتحاد الأوروبي، عقب استحواذها على شركة استثمار قبرصية مرخصة بموجب توجيه أسواق الأدوات المالية (MiFID).

يتيح هذا الترخيص لشركة “كراكن” تقديم منتجات مشتقات منظمة ومتوافقة للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تشمل دول الاتحاد الأوروبي 27 إلى جانب أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

يمثل هذا التوسع أحدث خطوات “كراكن” في السوق الأوروبية، بعد إطلاق خدمات المشتقات في المملكة المتحدة في مايو الماضي، حيث تعمل هناك تحت إشراف هيئة السلوك المالي (FCA).

وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق للمنصة بعد الولايات المتحدة.

في بيان رسمي، أوضحت “كراكن” أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع خدمات المشتقات للمستخدمين المتقدمين في أسواق مختارة داخل أوروبا.

أكدت “أليكسيا ثيودورو”، رئيسة قسم المشتقات، أن نشاط المشتقات يشكل نحو 50% من حجم أعمال شركة “كراكن” حاليا، في حين يمثل ما بين 70% إلى 75% من نشاط التداول العالمي للعملات الرقمية، وهي نسبة آخذة في الارتفاع.

من جانبها، صرّحت “شانون كورتاس”، رئيسة قسم التداول في كراكن:

تُعد أوروبا من أكثر الأسواق تطورا ونموا في مجال الأصول الرقمية، ويأتي إطلاق منتجات مشتقات كراكن المُنظمة في توقيت مثالي لتلبية الطلب المتزايد من المستخدمين والمؤسسات.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يتعافى من تراجع حاد وتألق واضح للعملة الرقمية AAVE

هل انتهى زمن “الساتوشي”؟ مقترح BIP 177 يفتح نقاش جديد بدعم من مؤسس تويتر “جاك دورسي”

