سعر البيتكوين يتعافى من تراجع حاد وتألق واضح للعملة الرقمية AAVE

شهد سعر البيتكوين تقلبات حادة منذ مساء يوم الأحد، حيث لامس السعر حاجز 107,000 دولار قبل أن يتراجع بأكثر من 5000 دولار، ثم يعاود الصعود مجددا.

وبلغت ذروة التعافي نحو 106,600 دولار، مع استقرار نسبي فوق مستوى 104,000 دولار حتى الآن.

هذا التذبذب دفع القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 2.090 تريليون دولار، مع استمرار الهيمنة على السوق عند 60.7%، وفقا لمنصة “coingecko”.

بدأ تراجع سعر البيتكوين مع نهاية الأسبوع الماضي، حين انخفض السعر إلى ما دون 102,000 دولار يوم الخميس.

إلا أن العملة استعادت جزء من خسائرها بسرعة، متجاوزة 103,000 دولار يوم الجمعة، وظلت تتحرك بشكل عرضي حتى مساء الأحد.

بعدها بدأت موجة صعود قوية، لتصل إلى 107,000 دولار لأول مرة منذ يناير، قبل أن تهبط مجددا إلى مستوى قريب من 102,000 دولار، ثم ترتد نحو 106,600 دولار.

تزامنا مع تذبذب حركة البيتكوين سجلت معظم العملات الرقمية البديلة مكاسب ملحوظة.

ارتفع سعر الايثيريوم بنسبة 5.5% ليتجاوز 2500 دولار.

أما عملة الريبل، فتمكنت من الدفاع عن مستوى دعم مهم، وتُتداول حاليا عند 2.35 دولار.

وحققت عملات مثل SOL وTRX وSUI وLINK وAVAX وSHIB وHBAR وTAO مكاسب يومية وصلت إلى 7%.

غير أن عملة AAVE برزت بشكل خاص، إذ قفز سعرها بأكثر من 20% ليصل إلى 265 دولار، متجاوزة أداء معظم العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة.

بفضل هذه التحركات، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 100 مليار دولار خلال يوم واحد، لتصل إلى 3.42 تريليون دولار وفق بيانات coingecko.

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