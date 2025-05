أسهم DigiAsia الإندونيسية ترتفع 90% بعد إعلان خطة لجمع 100 مليون دولار لشراء بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 20 مايو 2025 11:31 صباحاً - قفزت أسهم شركة التكنولوجيا المالية الإندونيسية DigiAsia Corp بنسبة تقارب 90% بعد إعلانها عن خطة لجمع 100 مليون دولار لتكون أول دفعة في سلسلة من عمليات شراء البيتكوين.

وقالت الشركة، التي تتخذ من جاكرتا مقرًا لها والمدرجة في بورصة ناسداك، في بيان صادر بتاريخ 19 مايو، إن مجلس إدارتها وافق على إنشاء "احتياطي خزينة" من البيتكوين (BTC)، والتزمت بتخصيص ما يصل إلى 50% من صافي أرباحها لتمويل شراء البيتكوين.

وأشارت DigiAsia إلى أنها "تدرس بنشاط جمع رأس مال يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي" من أجل بدء احتياطيها من البيتكوين، مع نيتها تحقيق عوائد من هذه الأصول عبر وسائل مثل الإقراض والتحصيص.

وأضافت الشركة أنها بدأت مناقشات مع شركاء خاضعين للتنظيم بشأن استراتيجيات تحقيق العوائد وإدارة احتياطي البيتكوين المخطط له. كما أنها تقيّم إمكانية إصدار سندات قابلة للتحويل أو أدوات مالية مشفرة مرتبطة بهذا الاحتياطي.

الأسهم ترتفع بقوة بعد إعلان البيتكوين

وبحسب بيانات Google Finance، أنهت أسهم شركة DigiAsia Corp (الرمز FAAS) جلسة تداول 19 مايو بارتفاع تجاوز 91% لتغلق عند 0.36 دولار، بعد إعلان خطتها المتعلقة بالبيتكوين.

DigiAsia’s Bitcoin plan has seen its stock price rise over 90% in the regular trading session. Source: Google Finance

غير أن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 22% بعد انتهاء الجلسة، لتصل إلى 0.28 دولار. ومع ذلك، تبقى أسهم DigiAsia منخفضة بنسبة تقارب 53% منذ بداية عام 2025، بعد أن بلغت ذروتها عند نحو 12 دولارًا في مارس 2024.

وفي تحديث مالي بتاريخ 1 أبريل، أعلنت DigiAsia أن إيراداتها نمت بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 101 مليون دولار في عام 2024. كما توقعت نموًا بنسبة 24% لتصل إيراداتها إلى 125 مليون دولار في 2025، مع أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب تبلغ 12 مليون دولار.

يتزايد عدد الشركات التي تضيف البيتكوين إلى احتياطياتها المؤسسية، مستلهمة خطى مايكل سايلور واستراتيجيته في شركة MicroStrategy، والتي تمتلك حاليًا أكبر كمية من البيتكوين بين الشركات العامة، بما مجموعه 576,230 BTC بقيمة تقارب 60.9 مليار دولار.

وفي 7 مايو، أعلنت شركة Strive Asset Management أنها ستتحول إلى شركة خزينة بيتكوين، كما أنهت شركة GameStop المتخصصة في بيع ألعاب الفيديو عرضًا للسندات القابلة للتحويل في 1 أبريل، جمعت خلاله 1.5 مليار دولار، خصص جزء منها لشراء البيتكوين.

وبحسب بيانات موقع Bitbo، تحتفظ الشركات بخزائن جماعية تضم أكثر من 3 ملايين بيتكوين، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 340 مليار دولار.

من جانبه، توقع آدم باك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، أن الشركات التي تركز على خزائن البيتكوين تُسهم في تعزيز الاعتماد العالمي، ويمكن أن تدفع القيمة السوقية للبيتكوين إلى 200 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

حاليًا، تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين نحو 2 تريليون دولار، ويتم تداول BTC بسعر 105,642 دولارًا، بارتفاع قدره 2% خلال اليوم الماضي، وفقًا لبيانات CoinGecko.