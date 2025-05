ترامب يوقع قانونًا يجرّم إنتاج وتوزيع محتوى إباحي مزيف بتقنية الذكاء الاصطناعي دون موافقة الضحايا

تام شمس - الثلاثاء 20 مايو 2025 11:31 صباحاً - وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا جديدًا يجرّم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إباحي مزيف دون موافقة الأشخاص الظاهرين فيه، مع إلزام المواقع بإزالة هذا المحتوى خلال 48 ساعة من الإبلاغ.

القانون الذي يحمل اسم TAKE IT DOWN Act، وهو اختصار لعبارة "أدوات لمعالجة الاستغلال المعروف من خلال إيقاف التزييف العميق على المواقع والشبكات"، دخل حيّز التنفيذ رسميًا في 19 مايو بعد توقيع ترامب عليه. ويحظى القانون بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي قادت جهود الضغط على المشرّعين لتمريره.

المصدر: Melania Trump

وينص القانون على أن نشر، أو التهديد بنشر، صور حميمة لأشخاص بالغين أو قاصرين دون موافقتهم، بما في ذلك الصور المُعدّة باستخدام الذكاء الاصطناعي (التزييف العميق)، يُعد جريمة فيدرالية يعاقب مرتكبوها بالغرامات أو السجن، حسب درجة الانتهاك.

وأضاف ترامب خلال تصريحات ألقاها في حديقة الورود بالبيت الأبيض، ونشرها أيضًا عبر منصة "تروث سوشال"، أن القانون يشمل أيضًا "التزويرات التي يتم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي"، والمعروفة باسم deepfakes.

وبحسب القانون، فإن على المواقع الإلكترونية والتطبيقات والخدمات الرقمية إزالة أي محتوى غير قانوني في غضون 48 ساعة من الإبلاغ عنه، كما يجب أن تضع آلية واضحة لطلب الحذف.

من جانبها، وصفت ميلانيا ترامب القانون بأنه "انتصار وطني"، وقالت:

"الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي هما الحلوى الرقمية للجيل القادم — لذيذة، ومسببة للإدمان، وصُمّمت للتأثير على النمو الإدراكي لأطفالنا."

وأضافت:

"لكن على عكس السكر، فإن هذه التقنيات الحديثة يمكن استخدامها كسلاح لتشكيل المعتقدات، والتلاعب بالمشاعر، وقد تكون قاتلة في بعض الأحيان."

وكان عضوا مجلس الشيوخ تيد كروز وآمي كلوبوشار قد تقدّما بمشروع القانون في يونيو 2024، قبل أن يُقرّ من قبل مجلسي الشيوخ والنواب في أبريل 2025.

الولايات المتحدة تنضم إلى دول أخرى في حظر التزييف العميق الإباحي

يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الحالات التي يتم فيها استخدام التزييف العميق لأغراض ضارة. ومن أبرزها حادثة انتشار صور إباحية مزيفة للمغنية تايلور سويفت عبر منصة X في يناير 2024، ما دفع المنصة لحظر البحث باسمها مؤقتًا، وأثار موجة من المطالبات التشريعية.

وكانت المملكة المتحدة قد سبقت الولايات المتحدة في تجريم مشاركة محتوى التزييف الإباحي ضمن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023.

كما أشار تقرير صدر العام الماضي عن شركة "سيكيوريتي هيرو" إلى أن الغالبية العظمى من محتوى التزييف العميق المنشور عبر الإنترنت هو محتوى إباحي، ويستهدف 99% منه النساء.