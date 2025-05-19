تراجع أسعار العملات الرقمية البديلة بعد مواجهة سعر البيتكوين لرفض عند مستوى 107 ألف دولار

تراجعت العملات الرقمية البديلة بشكل ملحوظ عقب فشل سعر البيتكوين في اختراق مستوى 107,000 دولار، حيث واجهت العملة رفض حاد دفعها إلى انخفاض سريع بحوالي 5000 دولار خلال ساعات.

وقد تسببت هذه الحركة العنيفة في موجة تصحيحية طالت معظم العملات البديلة، التي سجلت بدورها خسائر متفاوتة.

ارتفع سعر البيتكوين مساء الأحد إلى ذروة جديدة تجاوزت 107,000 دولار لأول مرة منذ يناير، إلا أن الرفض السريع من هذا المستوى دفع السعر للانخفاض إلى ما فوق 102,000 دولار، قبل أن يتعافى جزئيا ويستقر حاليا فوق مستوى 103,000 دولار.

وبهذا التراجع، تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 2.050 تريليون دولار، بينما حافظت على التداول ضمن نطاق ضيق بين 103,000 و105,000 دولار خلال معظم أيام الأسبوع.

ومثلما أسلفنا الذكر رافق تراجع البيتكوين موجة تصحيح واسعة في سوق العملات الرقمية البديلة.

حيث انخفض سعر الإيثيريوم إلى 2,400 دولار بعد أن كان قد تجاوز 2,700 دولار، مسجل تراجع يومي بنحو 4.5%.

كما هبط سعر XRP إلى 2.3 دولار، وهو مستوى دعم حرج، بعد انخفاض بنسبة 3%.

وشهدت عملات SOL وAVAX وSHIB وDOT وKAS وغيرها خسائر تراوحت بين 6% و7%.

وكانت WIF من بين أكبر الخاسرين ضمن قائمة أعلى 100 عملة من حيث القيمة السوقية، تلتها ENA وIMX وJUP وMRK.

نتيجة لهذه التراجعات، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنحو 70 مليار دولار، لتستقر عند 3.37 تريليون دولار بحسب بيانات مؤشر CG.

ويعكس هذا التراجع حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين، بانتظار وضوح الاتجاه القادم لسعر البيتكوين، والذي سيحدد إلى حد كبير مسار السوق الأوسع خلال الفترة المقبلة.

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