هل سيشهد سعر البيتكوين ارتفاع قياسي جديد أم سيشهد تصحيح مؤلم؟

يشهد سعر عملة البيتكوين لحظة حاسمة بعد ارتفاعه الأخير فوق مستوى 106,000 دولار، إذ يتساءل المتداولون عمّا إذا كان هذا الزخم سيقود السعر إلى مستويات قياسية جديدة، أم أن السوق بصدد تصحيح محتمل.

وفقا لتحليل قدمه الخبير “علي مارتينيز”، فإن العملة وصلت إلى منطقة مقاومة رئيسية قرب 107,000 دولار، وهي نفس المنطقة التي شكلت نقطة انعكاس في دورات سابقة، أبرزها في ديسمبر ويناير الماضيين.

ويؤكد أن الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى سيكون إشارة فنية قوية نحو استمرار الاتجاه الصاعد.

ومع ذلك، يشير “مارتينيز” إلى وجود إشارات على تباطؤ الزخم، خاصة مع دخول مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة ذروة الشراء منذ 15 مايو، ما قد ينبئ بتصحيح قصير الأجل.

ويضيف أن عمليات جني الأرباح قد بدأت فعليا، حيث باع المستثمرون أكثر من 30,000 بيتكوين منذ 13 مايو، وهو ما يعزز من ضغط البيع ويزيد احتمالات التراجع في المدى القصير.

في حال استمر التصحيح، فإن منطقة الدعم الأبرز تقع بين 95,850 و98,730 دولار، حيث تراكم أكثر من مليون بيتكوين في هذا النطاق، ما يجعله مستوى طلب محوري.

وإذا ما تم كسره، قد نشهد تصحيح أعمق.

أما في حال الصمود، فقد تستقر الأسعار وتعاود الصعود نحو المقاومة التالية عند 116,900 دولار.

حتى لحظة كتابة هذا المقال، تماسك سعر البيتكوين حول مستوى 103,000 دولار، في حركة أفقية تعكس تردد السوق بين استئناف الصعود أو الدخول في موجة تصحيحية مؤقتة.

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