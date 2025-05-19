الشرطة الفيدرالية الأسترالية تصادر قصرًا وبيتكوين بقيمة ملايين الدولارات يُشتبه بارتباطها باختراق منصة تداول للعملات الرقمية

تام شمس - الاثنين 19 مايو 2025 06:46 مساءً - أجبر رجل من ولاية كوينزلاند الأسترالية على التنازل عن قصر فاخر على الواجهة البحرية، وبيتكوين، وسيارة مرسيدس-بنز، بعد أن زعمت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) أن هذه الأصول قد تكون مرتبطة بعائدات جرائم إلكترونية.

وقالت فرقة مصادرة الأصول الجنائية (CACT)، بقيادة الشرطة الفيدرالية الأسترالية، في بيان صدر في 18 مايو، إنها صادرت ما يقارب 25 بيتكوين (BTC)، إلى جانب القصر والسيارة، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 ملايين دولار أسترالي (2.88 مليون دولار أمريكي).

وذكرت الشرطة أن تحقيقاتها بدأت في سبتمبر 2018 بعد أن قدمت سلطات إنفاذ القانون في لوكسمبورغ معلومات حول معاملات بيتكوين مشبوهة، زُعم أنها مرتبطة بالرجل من كوينزلاند، والذي سبق أن أُدين باختراق شركة ألعاب أمريكية.

قصر فاخر على الواجهة البحرية في كوينزلاند صودر بزعم ارتباطه بسرقة 950 بيتكوين. المصدر: الشرطة الفيدرالية الأسترالية

وادعت الشرطة أن تحقيقاتها ربطت الرجل أيضًا بسرقة 950 بيتكوين من منصة تداول فرنسية للعملات الرقمية في عام 2013.

لم تُوجَّه أي تهم جنائية بشأن هذه السرقة، لكن الشرطة حصلت في أبريل الماضي على أمر من المحكمة بمصادرة البيتكوين والعقار والسيارة، بزعم أنها لا تُعزى إلى مصادر دخل مشروعة يمكن تحديدها.

الشرطة استخدمت "صلاحيات فريدة" لمصادرة الأصول

وبحسب ما نقلته شبكة 7NEWS المحلية، فإن مالك الأصول المصادرة هو "شين ستيفن دافي"، الذي أقرّ بالذنب في تهم الاحتيال والقرصنة الإلكترونية في عام 2016، بعد بيعه لبيانات شخصية تخص لاعبي لعبة "ليغ أوف ليجندز" (League of Legends).

وكان قد تعرّض مطور اللعبة "Riot Games" لهجوم إلكتروني في عام 2011 أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 5 ملايين مستخدم. لم يُتهم دافي بالمشاركة في الاختراق ذاته، بل اتُهم بالحصول على البيانات من الإنترنت وبيعها لتحقيق أرباح.

كما اتُهم دافي باختراق حساب رئيس Riot Games على منصة X "مارك ميريل" من أجل الترويج لنشاطه في بيع البيانات، والذي عرض فيه إمكانية الوصول إلى حسابات لاعبين آخرين.

وقال القائد في الشرطة الفيدرالية، جايسون كينيدي، إن للوكالة "صلاحيات فريدة" بموجب قانون عائدات الجريمة تتيح لها "تقييد ومصادرة" الأصول التي يُشتبه بأنها ناتجة عن جرائم، بما في ذلك الجرائم السيبرانية.

المصدر: الشرطة الفيدرالية الأسترالية

وأضاف:

"غالبًا ما تُستخدم أرباح الأنشطة الإجرامية في تمويل جرائم أخرى، ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في فرقة مصادرة الأصول لضمان إعادة استثمار هذه الأموال في المجتمع."

وذكرت الشرطة أن عائدات بيع هذه الأصول ستُحوَّل إلى صندوق خاص يُستخدم لدعم جهود مكافحة الجريمة وتنفيذ القانون.

ومنذ يوليو 2019، تمكنت فرقة CACT من مصادرة أصول تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار أسترالي، شملت منازل ويخوت وسيارات وأعمالًا فنية وحتى عملات مشفرة.