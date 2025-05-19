السلطات الروسية تعتقل الشريك المؤسس لـBlum فلاديمير سميركيس بتهم احتيال ومشروع العملة يؤكد انفصاله عنه

تام شمس - الاثنين 19 مايو 2025 06:46 مساءً - تم اعتقال فلاديمير سميركيس، الشريك المؤسس لمشروع العملات الرقمية Blum القائم على تيليغرام، في موسكو بتهم تتعلق بالاحتيال، وذلك في ظل تأكيد مشروع Blum على أن سميركيس لم يعد جزءًا من الفريق بأي صفة.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس" في 18 مايو، فقد وافقت محكمة منطقة زاموسكفوريتسكي في موسكو على طلب المحققين بإبقاء سميركيس قيد الاحتجاز أثناء فترة التحقيق. ويُشتبه في أن سميركيس متورط في عملية احتيال "واسعة النطاق" وفقًا للمادة 159 من القانون الجنائي الروسي، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين و12 سنة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد وُجهت إليه تهم رسمية.

وقد ربطت وسائل إعلام روسية، من بينها "ماش"، التهم الموجهة لسميركيس بمشاركته السابقة في مشروعي العملات الرقمية The Token Fund وTokenbox، اللذين شارك في تأسيسهما عام 2017، وتشير التقارير إلى أن المستثمرين تكبدوا خسائر مجتمعة تُقدّر بنحو 15 مليون دولار.

من جهته، أصدر فريق Blum بيانًا على منصة X (تويتر سابقًا) في 18 مايو، أكد فيه أن سميركيس استقال من منصبه كمدير للتسويق، وأنه لم يعد مرتبطًا بالمشروع بأي شكل من الأشكال.

المصدر: Blum



وجاء في البيان:

"فريق Blum لا يزال ملتزمًا تمامًا بأهدافه، وستستمر العمليات اليومية كما هي دون أي تغيير."

يُذكر أن Blum هو مشروع تشفير يدمج منصة تداول لامركزية داخل تطبيقات Mini Apps على تيليغرام، مما يتيح للمستخدمين تداول العملات الرقمية وكسب المكافآت والمشاركة في توزيعات التوكنات المجانية (airdrops).

هل يتأثر توزيع توكن BLUM بعد اعتقال سميركيس؟

أثار اعتقال سميركيس مخاوف بين مجتمع المستخدمين بشأن مصير توزيع توكن BLUM المخطط له. ففي منشور بتاريخ 3 أبريل، لمح الفريق إلى إمكانية إدراج التوكن خلال الربع الثالث من هذا العام.

وقد أطلق المشروع مؤخرًا لعبة تفاعلية باسم "Drop Game"، حيث يمكن للمستخدمين كسب نقاط من خلال النقر على رقاقات الثلج المتساقطة على شاشة الهاتف، ومن ثم تحويل تلك النقاط إلى توكنات خلال حدث إنشاء التوكن المخطط له.

لكن بعد انتشار خبر الاعتقال، بدأ بعض أعضاء المجتمع في التعبير عن شكوكهم.

وغرد أحد المستخدمين:

"Blum مدين لمستخدميه بتوضيح عاجل حول توزيع التوكن المنتظر."

بينما كتب المؤثر في مجال الكريبتو "RK Gupta":

"لا توزيع. لا تحديثات. فقط صمت. هل كان كل ذلك بلا فائدة؟"