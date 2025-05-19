اليوم موعد إطلاق بورصة شيكاغو التجارية (CME) لعقود الريبل الآجلة (XRP): إليكم التفاصيل

أطلقت بورصة شيكاغو التجارية (CME) رسميا اليوم عقود الريبل الآجلة (XRP)، في خطوة توسعية جديدة ضمن عروضها من مشتقات العملات المشفرة، والتي تشمل بالفعل عقود البيتكوين والإيثيريوم وسولانا.

وتتيح هذه العقود الجديدة للمستثمرين المؤسسات التعرض لحركة سعر XRP دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الرقمي فعليا، وذلك من خلال التداول النقدي المستند إلى السعر المرجعي لـ CME CF الخاص بزوج XRP-USD.

العقود تأتي بنموذجين مختلفين:

العقد القياسي الذي يمثل 50,000 عملة XRP، بعائد تقلب قدره 25 دولار لكل حركة سعر دنيا (0.0005 دولار لكل عملة).

والعقد المصغر (Micro) الذي يغطي 2500 عملة فقط بنفس معدل التغير، ما يعادل 1.25 دولار لكل عقد.

تُدرج العقود شهريا لمدة ستة أشهر متتالية، إلى جانب إدراجات ربع سنوية في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر.

يُتاح الوصول إلى العقود من خلال منصتي “CME Globex” و”CME ClearPort”، وفق جدول التداول المعتاد من الأحد إلى الجمعة، مع توقف يومي لمدة ساعة.

الحد الأدنى لتداول الكتل هو خمسة عقود للعقود القياسية وعشرة للعقود المصغرة، على أن يتم الإبلاغ عن الصفقات في غضون 15 دقيقة.

تُحدد الرسوم بحسب نوع المشارك، حيث يدفع الأعضاء الأفراد 4 دولار و0.75 دولار للعقد القياسي والمصغر على التوالي، بينما يُفرض على غير الأعضاء رسوم أعلى تصل إلى 7.50 و1.15 دولار.

يأتي هذا التطور بعد أيام من رفض القاضية “أناليزا توريس” طلب مشترك من شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للموافقة على تسوية بقيمة 50 مليون دولار، بسبب مخالفات إجرائية في تقديم الطلب.

وعلى الرغم من هذه الخلفية القانونية، حافظت العملة على قدر من الاستقرار؛ إذ انخفض سعر XRP بنسبة 1.3% خلال 24 ساعة و2.6% خلال الأسبوع، بينما بقيت المكاسب الشهرية عند 12.1%، ما يشير إلى اهتمام متزايد بالتداول المؤسساتي للعملة.

اقرأ أيضا:

زخم شراء المؤسسات للبيتكوين مستمر: شركة ستراتيجي تشتري 7390 بيتكوين إضافي

منصات تداول العملات المشفرة تعارض مقترح حظر الحفظ الذاتي للعملات المستقرة في البرازيل

