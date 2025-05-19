زخم شراء المؤسسات للبيتكوين مستمر: شركة ستراتيجي تشتري 7390 بيتكوين إضافي

قامت شركة “ستراتيجي”، المتخصصة في برمجيات ذكاء الأعمال والتي أسسها “مايكل سايلور”، بزيادة احتياطياتها من البيتكوين بإضافة 7390 بيتكوين، ليصل إجمالي ما تمتلكه إلى 576,230 بيتكوين.

تم تنفيذ هذا الاستحواذ بقيمة تقارب 40 مليار دولار.

أصبح متوسط سعر شراء البيتكوين من طرف الشركة يقل قليلا عن 70,000 دولار للعملة الواحدة، مما يمنح الشركة ربحا غير محقق يتجاوز 19 مليار دولار، بناء على سعر تداول يبلغ 103,000 دولار في وقت الإعلان.

وجاء هذا الإعلان يوم الاثنين، في تكرار لنمط مألوف من الشركة في توقيت إعلاناتها، خصوصا بعد أن لمح “سايلور” لذلك في منشور سابق.

تزامن هذا مع إعلان آخر بارز من شركة “ميتابلانيت”، أكبر مالك للبيتكوين في آسيا، والتي استحوذت بدورها على 1004 بيتكوين إضافي بقيمة تزيد عن 104 مليون دولار، رافعة إجمالي احتياطياتها إلى 7800 بيتكوين، تقدر قيمتها الحالية بأكثر من 800 مليون دولار.

وفي تقريرها للربع الأول، أكدت “ميتابلانيت” أن هذا الربع كان الأفضل من حيث الإيرادات خلال تاريخها الممتد لعقدين، مشيرة إلى أن استراتيجية الاستثمار في البيتكوين كانت مسؤولة عن نحو 90% من تلك الإيرادات.

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