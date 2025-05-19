البيتكوين يسجّل أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه بعد إغلاق يومي قياسي

تام شمس - الاثنين 19 مايو 2025 01:02 مساءً - سجّل البيتكوين أعلى إغلاق أسبوعي له على الإطلاق، مع استمرار الزخم في سوق العملات الرقمية واقتراب العملة مرة أخرى من أعلى مستوى سعري لها على الإطلاق.

فقد أنهى البيتكوين (BTC) ستة أسابيع متتالية من المكاسب الأسبوعية، وكان آخر إغلاق له عند منتصف الليل بتوقيت UTC في 18 مايو هو الأعلى في تاريخه، عند ما يقارب 106,500 دولار، وفقًا لبيانات منصة TradingView.

وكان الإغلاق الأسبوعي الأعلى السابق قد سُجّل في ديسمبر عند 104,400 دولار، قبل أن تصل العملة لاحقًا إلى أعلى سعر لها على الإطلاق عند 109,358 دولارًا في 20 يناير.

ويفصل البيتكوين الآن أقل من 3% عن ذروته التاريخية، بعد أن ارتفع بنسبة 2% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتم تداوله حاليًا عند نحو 104,730 دولارًا لحظة كتابة هذا التقرير.

كما سجلت العملة في 18 مايو أعلى إغلاق يومي لها على الإطلاق، رغم أن ذلك لم يكن أكبر مكسب يومي لها من حيث النسبة.

وكتب المستثمر سكوت ميلكر على منصة X في 19 مايو:

"البيتكوين أغلق للتو أعلى شمعة يومية له في تاريخه... على الإطلاق."

في حين أشار المحلل Rekt Capital إلى أنه:

"مع إغلاق يومي أعلى من 105,000 دولار، سيُشكّل البيتكوين قمة سعرية جديدة أعلى من سابقاتها."

مخطط البيتكوين الأسبوعي. المصدر: TradingView

وتعكس المكاسب الأسبوعية الأخيرة للبيتكوين أداءه في نوفمبر الماضي، عندما قفز بمقدار 30,000 دولار في ثلاث من أكبر شموعه الأسبوعية تاريخيًا.

وقد أضاف نحو 12,000 دولار إلى قيمته حتى الآن في مايو، صاعدًا من 94,000 دولار إلى أكثر من 106,000 دولار، قبل أن يتراجع قليلًا إلى نحو 105,400 دولار.

من جانب آخر، أشار "ماكينا"، الشريك في شركة Arete Capital، إلى عودة ما يُعرف بـ"علاوة Coinbase"، وهي المؤشر الذي يقيس معنويات السوق الأمريكية عبر مقارنة فرق السعر بين زوج BTC/USD على منصة Coinbase ونظيره BTC/USDT على Binance.

وقال ماكينا:

"قوة هذا الطلب في ليلة يوم الأحد تبدو غريبة"، مضيفًا: "من المحتمل أن أحدهم لديه علم بخبر مهم سيصدر الأسبوع المقبل."

معدل النمو السنوي للبيتكوين يتباطأ

في 18 مايو، تناول المحلل ويلي وو (Willy Woo) موضوع معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للبيتكوين، مشيرًا إلى أنه في اتجاه هابط مع استمرار الشبكة في امتصاص مزيد من رأس المال.

وقال وو:

"البيتكوين يُتداول الآن باعتباره أحدث أصل ماكرو منذ 150 عامًا. وسيواصل استيعاب رأس المال حتى يصل إلى حالة التوازن."

وقارن وو ذلك بالتوسّع النقدي طويل الأمد عند 5% ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3%، مقدّرًا أن يصل معدل نمو البيتكوين السنوي إلى حوالي 8% خلال 15 إلى 20 عامًا، عندما تستقر وتيرته.

وأضاف:

"حتى ذلك الحين، استمتعوا بالرحلة، إذ لا يوجد منتج استثماري عام يمكنه مجاراة أداء البيتكوين على المدى الطويل، حتى وإن استمر معدل نموه في التآكل."

معدل النمو السنوي للبيتكوين. المصدر: Willy Woo