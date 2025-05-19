Coinbase تواجه دعوى جماعية في إلينوي بسبب انتهاك مزعوم لقانون الخصوصية البيومترية

تام شمس - الاثنين 19 مايو 2025 01:02 مساءً - رفع مجموعة من مستخدمي منصة Coinbase في ولاية إلينوي دعوى جماعية ضد الشركة، متهمين إياها بأن آليات التحقق من الهوية التي تعتمدها تنتهك قانون الخصوصية البيومترية في الولاية (BIPA).

ويتهم المدّعون وهم سكوت بيرنستين، وجينا غريدر، وجيمس لونيرغان في الدعوى المقدمة بتاريخ 13 مايو أمام محكمة فيدرالية، شركة Coinbase بأنها تجمع بصمات الوجه من المستخدمين بشكل شامل دون إعلامهم أو أخذ موافقتهم الخطية، وذلك ضمن إطار متطلبات "اعرف عميلك" (KYC).

ويقول المدّعون إن Coinbase لم تزود المستخدمين بإشعار مكتوب بشأن جمع أو تخزين أو مشاركة بياناتهم البيومترية، ولا الغرض من استخدامها أو مدة الاحتفاظ بها، وهو ما يُعد انتهاكًا لقانون BIPA.

وتوضح الشكوى أن Coinbase تطلب من المستخدمين تحميل صورة لهوية حكومية وصورة شخصية (سيلفي)، تُرسل لاحقًا إلى برمجيات تابعة لطرف ثالث تقوم بمسح واستخلاص البصمة البيومترية للوجه.

ويقول المدّعون إن هذا الإجراء يتم دون موافقة مكتوبة ومستنيرة، مما يجعله مخالفًا للقانون.

إجراءات التحقق من الهوية في منصة Coinbase. المصدر: CourtListener

كما اتهمت الشكوى Coinbase بمشاركة تلك البيانات البيومترية مع مزودي خدمات التحقق من الأطراف الثالثة مثل Jumio، وOnfido، وAu10tix، وSolaris دون الحصول على إذن المستخدمين.

ونصّت الشكوى على أن:

"Coinbase تجمع البيانات البيومترية بصورة مخالفة لقانون BIPA لأنها توجه مزودي خدمات التحقق لاستخدام أدواتها للتحقق من المستخدمين، بما فيهم المدّعون، ويتم ذلك عبر جمع بياناتهم البيومترية."

وأضافت الدعوى أن أكثر من 10,000 فرد تقدموا بطلبات تحكيم إلى الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA) حول هذه القضايا، إلا أن Coinbase امتنعت عن دفع رسوم التحكيم، مما أدى إلى رفض القضايا.

تشمل الدعوى ثلاث تهم بانتهاك قانون الخصوصية البيومترية، وتهمة رابعة تتعلق بالاحتيال على المستهلك بموجب قانون الاحتيال والممارسات التجارية الخادعة في إلينوي.

ويطالب المدّعون بالحصول على تعويض قدره 5,000 دولار عن كل انتهاك متعمّد أو جسيم، و1,000 دولار عن كل انتهاك ناتج عن إهمال، إلى جانب تعويضات أخرى تشمل التكاليف القضائية والإجراءات الوقائية.

وكانت Coinbase قد تعرضت أيضًا لست دعاوى جماعية أخرى بعد كشفها في 15 مايو عن أن بعض موظفي خدمة العملاء لديها قد تعرضوا للرشوة وسرّبوا بيانات مستخدمين.

دعوى سابقة أُحيلت إلى التحكيم

في مايو 2023، تقدمت مجموعة من مستخدمي Coinbase بدعوى مماثلة تتهم الشركة بانتهاك BIPA. وفي فبراير 2024، وافق القاضي على تعليق الدعوى وإحالتها إلى التحكيم بعد اتفاق الطرفين على سحبها دون الإضرار بأي طرف.