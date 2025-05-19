"الجدل حول ‘ساتس’ مقابل ‘بتس’ يشتعل مجددًا بعد مقترح لتغيير وحدة الأساس في البيتكوين"

تام شمس - الاثنين 19 مايو 2025 01:02 مساءً - أعاد مقترح جديد لتغيير وحدة الأساس في البيتكوين إشعال الجدل حول مصطلحي "ساتس" و"بتس"، وذلك في إطار محاولة لتسهيل فهم العملة الرقمية كأداة دفع، بينما يرى منتقدو التغيير أن "الساتوشي" ليس أكثر إرباكًا من "السنت" في الدولار.

اقترح مطوّر البيتكوين "جون كارفالو" في 23 أبريل تحسينًا تحت اسم Bitcoin Improvement Proposal-177، يهدف إلى إزالة مفهوم "الساتوشي" أصغر وحدة في البيتكوين (100,000,000 ساتوشي في البيتكوين الواحد) وإعادة تقسيم إجمالي المعروض الثابت من 21 مليون بيتكوين إلى 21 كوادريليون وحدة.

ويأتي هذا بعد مقترح مشابه قدمه المطوّر "جيمي سونغ" في عام 2017 لتبني "البتس"، كوحدة تساوي مليون جزء من البيتكوين، إلا أن كارفالو يرى أن هذا لا يزيل التعقيد بل "ينقله من مكان إلى آخر" من خلال إبقاء المستخدمين في نطاق التفكير بالأرقام العشرية.

الرئيس التنفيذي لشركة Block "جاك دورسي" كان من أبرز المؤيدين للتغيير، إذ كتب في منشور على منصة X بتاريخ 18 مايو: "الساتوشي مربك جدًا للمبتدئين. البِتس أفضل، ولكن فقط ‘بيتكوين’ هو الأفضل".

وأشار دورسي إلى نقاش أجري في ديسمبر 2024، حيث "ستيفي لي"، مدير المنتجات في شركة البنية التحتية للبيتكوين Spiral، إن معظم المستخدمين لا يعرفون أو يهتمون بماهية الساتوشي أصلًا.

وقال لي: "الجميع يعرف البيتكوين، ولا أحد يعرف الساتس، الناس فقط يريدون إرسال واستقبال بيتكوين". وأضاف أن البعض اعتقد في محادثات سابقة أن الساتوشي عملة جديدة منفصلة عن البيتكوين.

رغم هذه الدعوات للتغيير، رفض عدد من الشخصيات المعروفة الفكرة، من بينهم "كوري كليبستين" الرئيس التنفيذي لـ Swan Bitcoin، و"ميشيل ويكلي" مديرة المنتجات في Byte Federal، حيث قالت الأخيرة: "الناس يفهمون السنت في الدولار، وسيفهمون الساتوشي في البيتكوين".

أما "ماغدالينا غرونوفسكا"، وهي مستشارة في مجال البيتكوين، فحذّرت من أن مثل هذا التغيير قد يخلق انطباعًا خاطئًا لدى البعض بأن سعر البيتكوين انهار فجأة، أو أن المعروض منه قد تضخم بشكل هائل.

من جهته، قال "باركر لويس"، مدير تطوير الأعمال في Zaprite، إن "الساتس" أسهل للفهم من "البتس". المصدر: Parker Lewis

ساتوشي كان منفتحًا على الفكرة

لفت "روبن لينوس"، مطوّر BitVM، إلى أن مخترع البيتكوين الغامض "ساتوشي ناكاموتو" كان قد أعرب عن انفتاحه تجاه تغيير طريقة عرض وحدات البيتكوين لأغراض سهولة الاستخدام.

وقال ساتوشي في منشور على منتدى Bitcointalk في فبراير 2010: "إذا أصبح من الممل التعامل مع أرقام صغيرة، يمكننا تغيير موضع العلامة العشرية في طريقة العرض فقط"، مضيفًا: "نفس القيمة، لكن بطريقة عرض مختلفة".

تعليق من ساتوشي ناكاموتو حول تغيير وحدة الأساس للبيتكوين في فبراير 2010. المصدر: منتدى Bitcointalk

يُذكر أن شبكة البيتكوين لم تعتمد أي مقترح تحسين جديد منذ ترقية Taproot في نوفمبر 2021، والتي هدفت إلى تعزيز السرعة والكفاءة والخصوصية.