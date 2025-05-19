شركة Metaplanet اليابانية تستحوذ على 1,004 بيتكوين في ثاني أكبر عملية شراء لها على الإطلاق

تام شمس - الاثنين 19 مايو 2025 11:28 صباحاً - أعلنت شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet عن تنفيذ ثاني أكبر عملية شراء فردية للبيتكوين في تاريخها، وذلك بعدما اقترب سعر العملة المشفرة من أعلى مستوى له على الإطلاق بفارق 3%.

وقالت الشركة في بيان صادر بتاريخ 19 مايو، إنها اشترت 1004 بيتكوين (BTC) بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15.2 مليار ين ياباني (ما يعادل 104.6 مليون دولار)، مما يرفع إجمالي ما تملكه إلى 7800 بيتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية حاليًا بحوالي 807 ملايين دولار.

وتُعد هذه ثاني أكبر عملية شراء تنفذها الشركة بعد استحواذها على 1241 بيتكوين مقابل 129 مليون دولار في 12 مايو الجاري، وهي الخطوة التي دفعت بحيازاتها من البيتكوين لتتجاوز تلك التي تمتلكها دولة السلفادور.

ووفقًا لبيانات BiTBO، فإن Metaplanet أصبحت أكبر شركة عامة في آسيا من حيث حيازة البيتكوين، وتحتل المرتبة العاشرة عالميًا بين الشركات العامة في هذا المجال.

وقد سجلت الشركة عائدًا قدره 95.6% في الربع الأول من العام الجاري، وعائدًا نسبته 47.8% حتى الآن في الربع الثاني، ويُحتسب هذا المؤشر بناءً على نسبة التغير في حيازة البيتكوين لكل سهم مخفف بالكامل.

وإذا اشترت Metaplanet 301 بيتكوين إضافية، فستتجاوز بذلك شركة Galaxy Digital Holdings التي تحتل المرتبة التاسعة بحيازات تبلغ 8100 بيتكوين.

إفصاح Metaplanet عن عملية الشراء الأخيرة من البيتكوين. المصدر: Metaplanet

ولا تزال شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور تحتفظ بصدارة قائمة الشركات من حيث حيازة البيتكوين، بمجموع يبلغ 568,840 بيتكوين تُقدّر قيمتها بنحو 59 مليار دولار.

وقد شهدت Metaplanet تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الشراء خلال الأشهر الأخيرة، إذ استحوذت على 2800 بيتكوين حتى الآن في مايو فقط. كما قامت بأربع عمليات شراء في أبريل بإجمالي 794 بيتكوين، وست عمليات في مارس بإجمالي 1655 بيتكوين.

سايلور يلمّح إلى عملية شراء جديدة

من جهته، لمح مايكل سايلور إلى عملية شراء جديدة محتملة يوم الإثنين، حيث نشر على منصة X لقطة شاشة من "متتبع سايلور" الذي يراقب محفظة شركته من البيتكوين، مرفقة بتعليق يقول:

"لا تراهن أبدًا ضد رجل يشتري الحبر البرتقالي بالجملة."

وبحسب شركة River للاستثمار في البيتكوين، فإن شركة Strategy تقود نمو حيازة البيتكوين المؤسسي هذا العام بنسبة تبلغ 77% من إجمالي النمو في السوق.

وفي تقرير نُشر بتاريخ 12 مايو، كشفت شركة River أن الشركات والمؤسسات هي أكبر مشترٍ صافٍ للبيتكوين هذا العام، متفوقة بذلك على الصناديق المتداولة في البورصة، والحكومات، والمستثمرين الأفراد.