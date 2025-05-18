رهان كبير على البيتكوين: مستثمر مجهول يضاعف مركزه الطويل إلى 393 مليون دولار

أظهرت بيانات البلوكشين أن مستثمر مجهول الهوية فتح مركز شراء ضخم لعملة البيتكوين بقيمة تتجاوز 393 مليون دولار، في واحدة من أكبر الرهانات الفردية الأخيرة على ارتفاع السعر.

وبحسب منصة “CoinGlass”، التي ترصد مراكز التداول المفتوحة على منصة “Hyperliquid”، بدأ الحوت الغامض بشراء بيتكوين عند سعر دخول بلغ 103,129 دولار، بقيمة أولية قدرت بـ 276 مليون دولار.

وعندما انخفض السعر لفترة وجيزة دون 103,000 دولار، استغل الفرصة لمضاعفة مركزه، ليصل إلى 3790 بيتكوين، ويخفض متوسط سعر الدخول إلى 103,083 دولار.

يُذكر أن سعر التصفية للمركز لا يزال منخفضا نسبيا عند 95,576 دولار، ما يعكس استخدام رافعة مالية محسوبة.

ورغم ضخامة المركز، يبلغ الربح غير المحقق حاليا حوالي 3.3 مليون دولار فقط، مع تداول بيتكوين عند 104,000 دولار تقريبا.

هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المشابهة من حيتان مجهولين خلال الأشهر الأخيرة على منصة “Hyperliquid”، ما يثير تكهنات حول هوية هؤلاء اللاعبين الكبار.

ويُذكر حادث مماثل في مارس، عندما فتح متداول مركز قصير هائل، وتبيّن لاحقا، وفقا للمحقق الرقمي “ZachXBT”، أنه “ويليام باركر”، المتورط في سرقة كازينو واحتيالات متعددة.

وبحسب التقارير، استطاع “باركر” تحقيق أرباح بلغت نحو 20 مليون دولار عبر رافعة مالية مرتفعة سمحت له بفتح مراكز بمئات الملايين، ما أعطاه قدرة محتملة على التأثير في حركة السوق.

سواء كان هذا الحوت الجديد شخصية مشابهة أو مجرد مستثمر مؤسساتي يراهن على مسار تصاعدي للبيتكوين، فإن حجم المركز وتركيبة الصفقة يعكسان ثقة كبيرة في استمرار الاتجاه الصاعد لعملة البيتكوين.

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