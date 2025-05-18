تراجع هيمنة البيتكوين في شهر مايو مع تشكيل العملات البديلة لمؤشر التقاطع الذهبي

تراجعت هيمنة البيتكوين في النصف الأول من مايو، ما فتح المجال أمام العملات البديلة لتسجيل زخم تصاعدي جديد، مدعومة بتكوّن “تقاطع ذهبي” على مؤشرات التحليل الفني.

ووفقا للبيانات، انخفضت حصة البيتكوين من السوق من 65% إلى 61% بين 7 و13 مايو، وهو أدنى مستوى لهيمنتها منذ عام 2021، الذي شهد أحد أقوى مواسم العملات البديلة على الإطلاق.

رغم ارتفاع سعر بيتكوين بنسبة 7% خلال نفس الفترة، إلا أن انكماش حصتها السوقية يُترجم فعليا إلى تراجع بنحو 80 مليار دولار من القيمة السوقية لصالح العملات الأخرى.

هذه الديناميكية تشير إلى تحوّل نسبي في اهتمام المستثمرين من عملة البيتكوين إلى العملات الرقمية البديلة، خاصة مع تحسن مؤشرات الزخم الفني.

وقد أكد محللون على يوتيوب في 13 مايو أن مؤشر أسعار العملات البديلة الكبرى شكّل تقاطع ذهبي حيث اخترق المتوسط المتحرك قصير الأجل نظيره طويل الأجل من الأسفل، في إشارة إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي.

تاريخيا، يُعتبر هذا النمط من أبرز مؤشرات الدخول في دورة نمو طويلة الأمد.

عودة التقاطع الذهبي، بالتزامن مع تراجع هيمنة البيتكوين، يعيدان إلى الأذهان دورة عام 2021 التي شهدت عوائد استثنائية لبعض العملات البديلة، مثل عملة “شيبا إينو” و”دوجكوين”.

وإذا ما تكررت الظروف المماثلة، قد تتجاوز القيمة السوقية للعملات البديلة حاجز 5 تريليون دولار بحلول عام 2026، وفقا للتقديرات الحالية.

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