شركة “ميتابلانيت” المستثمرة في البيتكوين تحقق أعلى إيرادات لها على الإطلاق في الربع الأول 2025

حققت شركة “ميتابلانيت” اليابانية أفضل نتائج فصلية في تاريخها خلال الربع الأول من العام، بإيرادات بلغت 6 مليون دولار، بدعم مباشر من استراتيجيتها في اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي أساسي.

ووفقا لتقرير الأرباح، ساهمت استثمارات الشركة في البيتكوين بنسبة 88% من إجمالي الإيرادات البالغة 877 مليون ين.

كما ارتفعت حيازات الشركة من البيتكوين بمقدار 3.9 ضعف، لتصل إلى 6,796 بيتكوين، مما وضعها في المرتبة 11 عالميا، والأولى في آسيا بين الشركات المدرجة من حيث حجم حيازة البيتكوين.

جاءت هذه الزيادة نتيجة شراء 5034 بيتكوين منذ بداية العام، بتمويل من برنامج إصدار أسهم مرن مكن الشركة من جمع 524.8 مليون دولار حتى 10 مايو، أي 87% من حجم البرنامج.

وبهذا التمويل، حققت الشركة 68% من هدفها القريب بجمع 10,000 بيتكوين، بسعر متوسط قدره نحو 90,929 دولار للبيتكوين الواحد.

ورغم تسجيل خسارة غير محققة بنهاية الربع قدرها 50.7 مليون دولار بسبب تقلب الأسعار، فإن الارتفاع اللاحق في السوق عوّض هذه الخسائر، حيث بلغت المكاسب غير المحققة في 12 مايو نحو 92.5 مليون دولار.

كما أعلنت الشركة عن عائد إجمالي قدره 170% من استثماراتها في البيتكوين، مع تحقيق مكاسب بلغت 2,996 بيتكوين.

وسجلت “ميتابلانيت” أيضا أرباح تشغيلية تجاوزت 4 مليون دولار، بنمو ربع سنوي نسبته 11%، إلى جانب ارتفاع الإيرادات بنسبة 8%، وزيادة الأصول بنسبة 81% لتصل إلى 376.8 مليون دولار.

وتدعو الشركة الآن المؤسسات الأخرى إلى اعتماد البيتكوين كجزء من استراتيجياتها الرأسمالية، مؤكدة أن نتائجها تثبت جدوى هذا النموذج، الذي تصفه بأنه حلقة الوصل العالمية الجديدة بين أسواق رأس المال والبيتكوين.

اقرأ أيضا:

انتعاش عملات الميم تزامنا مع استمرار سير البيتكوين بشكل عرضي

الحُكم بالسجن 14 شهر على المتهم في قضية اختراق حساب X التابع لهيئة SEC الأمريكية: التفاصيل

