انتعاش عملات الميم تزامنا مع استمرار سير البيتكوين بشكل عرضي

استمر سعر عملة البيتكوين (BTC) في التحرك ضمن نطاق عرضي ضيق خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بعد أن نجحت في التعافي من تراجع الأمس لتستقر مجددا فوق مستوى 104,000 دولار.

في المقابل، حققت العديد من العملات الرقمية البديلة مكاسب ملحوظة، خاصة فئة عملات الميم، والتي شهدت أداء لافت خلال الساعات القليلة الماضية.

افتتح سعر البيتكوين الأسبوع بتقلبات ملحوظة، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، وتحديدا بعد الإعلان عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين.

وقد دفع هذا الزخم الإيجابي العملة إلى تسجيل أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، متجاوزة حاجز 106,000 دولار.

لكن سرعان ما واجهت العملة مقاومة قوية، مما أدى إلى تراجعها مؤقتا دون مستوى 101,000 دولار.

وعلى الرغم من ذلك، ظل الاتجاه العام صعوديا، حيث تمكنت عملة البيتكوين من الحفاظ على التداول ضمن نطاق الستة أرقام، وارتدت لاحقا نحو 105,000 دولار قبل أن تتعرض لرفض جديد.

ومع استمرار هذه التحركات ضمن نطاق سعري محدود، استقرت عملة البيتكوين فوق 103,000 دولار، على الرغم من انخفاضها المؤقت دون هذا المستوى يوم أمس.

وقد بلغ سعرها الحالي نحو 104,000 دولار، مما دفع القيمة السوقية للبيتكوين إلى ما يزيد عن 2.060 تريليون دولار، وفقا لبيانات منصة “CoinGecko”.

بالنسبة للعملات الرقمية البديلة فقد تعافى معظمها من الانخفاضات الحادة التي سجلتها يوم أمس.

وتمكنت عملة الايثيريوم من استعادة مستوى 2500 دولار بعد صعود يومي بنسبة 2%، بينما اقتربت الريبل من حاجز 2.4 دولار مع تسجيل مكاسب مماثلة.

كما سجلت عملات مثل سولانا (SOL)، وترون (TRX)، وأفالانش (AVAX)، وشينلينك (LINK) ارتفاعات يومية ملحوظة.

غير أن عملات الميم تصدرت مشهد المكاسب.

حيث ارتفعت أكبر عملة ميم بنسبة 5% لتصل إلى 0.22 دولار، فيما ارتفعت شيبا إينو (SHIB) بنسبة 5.5% متجاوزة مستوى 0.000015 دولار.

أما العملات الأقل شهرة مثل WIF، وFartcoin، وBONK، وFLOKI فقد سجلت مكاسب تراوحت بين 8% و11%.

في المجمل، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 3.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 30 مليار دولار منذ يوم أمس.

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