الحُكم بالسجن 14 شهر على المتهم في قضية اختراق حساب X التابع لهيئة SEC الأمريكية: التفاصيل

قضت محكمة أمريكية بسجن رجل لمدة 14 شهر لدوره في اختراق حساب X الرسمي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والذي أدى إلى نشر إعلان زائف حول الموافقة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF)، ما تسبب في تقلب حاد في سعر العملة.

المتهم “إريك كاونسل” (26 عام) من ولاية ألاباما، أقرّ بالتآمر لارتكاب سرقة هوية، بعد أن نفّذ عملية تبادل شريحة SIM باستخدام هوية مزورة للحصول على رقم هاتف مرتبط بحساب الهيئة على منصة X.

وبمجرد حصوله على بطاقة SIM، فعّلها على هاتف جديد وتلقى رموز إعادة تعيين كلمة مرور الحساب، والتي شاركها مع شركائه في المخطط.

وقد مكّن هذا الاختراق أحد المتواطئين من الوصول إلى الحساب الرسمي للهيئة ونشر بيان كاذب بشأن موافقة SEC على صناديق البيتكوين الفورية، ما أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين بأكثر من 1000 دولار خلال دقائق، قبل أن يتراجع بعد نفي الهيئة صحة الخبر.

الاختراق وقع في 9 يناير 2024، قبل يوم واحد من الإعلان الفعلي عن موافقة الهيئة على أول دفعة من هذه الصناديق.

وعلى الرغم من أن “كاونسل” لم يكن من كتب المنشور بنفسه، فإن المدعين اعتبروه عنصر أساسي في تسهيل الجريمة.

وأثناء التحقيق، كشفت السلطات عن تورط “كاونسل” في محاولات أخرى لاختراقات مماثلة.

وقد عُثر في مسكنه على طابعة بطاقات هوية محمولة، وبطاقات مزورة، وأجهزة تحتوي على نماذج لمستندات احتيالية، إلى جانب عمليات بحث على الإنترنت تشير إلى نيته الاستمرار في أنشطة مماثلة.

حُكم على “كاونسل” بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار، وهو المبلغ الذي حصل عليه مقابل تنفيذ عمليات تبادل بطاقات SIM، كما سيخضع لثلاث سنوات من المراقبة تشمل قيودا على الوصول إلى الإنترنت المظلم واستخدام أدوات التزوير الرقمي.

وقد سلطت الحادثة الضوء على ثغرات أمنية كبيرة في البنية التحتية السيبرانية لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

وأكد تقرير داخلي سابق للهجوم أن النظام الأمني للهيئة غير فعّال ويحتاج إلى تطوير عاجل.

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