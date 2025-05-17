منصة تداول العملات المشفرة بينانس تُطلق ميزة جديدة لرسوم بيانية قصيرة الأجل

أعلنت منصة بينانس، عن إطلاق ميزة جديدة ضمن أدوات العقود الآجلة، تتيح عرض رسوم بيانية قصيرة الأجل.

وتهدف هذه الإضافة إلى تمكين المتداولين من تتبع أدق التقلبات السعرية خلال فترات زمنية صغيرة، ما يعزز دقة استراتيجيات التداول عالية التردد.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المنصة، بات بإمكان مستخدمي تداول العقود الاجلة “Binance Futures”، اعتبارا من 17 مايو 2025، باستخدام فواصل زمنية تصل إلى ثانية واحدة عند تداول عقود USDⓈ-M.

تتوفر هذه الأداة الجديدة على واجهة الويب وتطبيقات الجوال لكل من iOS وAndroid، على أن يتم تفعيلها تدريجيا بعد التحديث إلى الإصدار V2.100.0 من تطبيق بينانس.

وتزامنا مع هذا الإطلاق، كشفت المنصة عن خطط لتوسيع قائمة العقود المدرجة على منصة العقود الآجلة خلال مايو 2025.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم إنهاء عقود لعدد من الأصول مثل Alpaca Finance (ALPACA) وPlayDapp (PDA) وViberate (VIB) وWing Finance (WING).

كما شهدت المنصة إدراج عقد دائم جديد للعملة الرقمية Civic (CVC) برافعة مالية تصل إلى 75 ضعف.

إلى جانب ذلك، أدرجت بينانس عملة Nexpace (NXPC) ضمن عدد من منتجاتها مثل Simple Earn وBinance Convert وBinance Margin، ما يعكس توجها لتعزيز تنوع الأصول الرقمية المتاحة على المنصة.

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