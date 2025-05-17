تراجع أسعار العملات الرقمية البديلة والبيتكوين يحافظ على مستوى أعلى من 100 ألف دولار

انخفضت أسعار معظم العملات الرقمية البديلة بشكل حاد خلال الساعات القليلة الماضية، في حين حافظ سعر البيتكوين اليوم على مستوى 102,000 دولار بعد تراجع مؤقت دونه.

ورغم التقلبات الأخيرة، تمكنت العملة الرقمية البيتكوين من استعادة عافيتها وتجاوز هذا المستوى مجددا.

بدأت عملة البيتكوين الأسبوع بقوة، حيث صعدت من أقل من 104,000 دولار إلى نحو 106,000 دولار، مدعومة باتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

إلا أن هذا الصعود لم يستمر، إذ فقدت ما يقارب 5000 دولار خلال ساعات، لتهبط إلى أقل من 101,000 دولار، قبل أن تتعافى تدريجيا وتصل إلى 105,000 دولار بحلول يوم الخميس.

ومنذ ذلك الحين، تحركت ضمن نطاق محدود بين 101,500 و104,000 دولار، مع تسجيل تقلبات طفيفة خلال اليوم الأخير.

القيمة السوقية للبيتكوين بقيت فوق 2.050 تريليون دولار، بينما ارتفعت نسبة هيمنتها على السوق إلى 60.4%.

في المقابل، تراجعت أغلب العملات البديلة، حيث انخفض سعر الإيثيريوم إلى أقل من 2,500 دولار بعد خسارة يومية بلغت 3%.

كما تراجعت DOGE بشكل حاد، وسجلت كل من SHIB وLINK انخفاضا تجاوز 4%.

وكانت عملة Pi Network الأكثر تضررا، بعد هبوطها بنسبة 20% لتستقر تحت 0.7 دولار.

وسجلت عملات رقمية كبرى أخرى خسائر واضحة، مثل PEPE وUNI وONDO وAAVE وNEAR وAPT.

نتيجة لهذه التحركات، فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية أكثر من 70 مليار دولار خلال يوم واحد، لتستقر عند 3.4 تريليون دولار وفقا لمنصة “coingecko”.

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