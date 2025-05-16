تقرير: قراصنة تمكنوا من الوصول إلى بيانات عملاء شركة كوين بيس منذ يناير 2025

كشفت تقارير أن قراصنة تمكنوا من الوصول إلى بيانات عملاء منصة كوين بيس منذ يناير عبر رشوة موظفين في الدعم الخارجي، مطالبين لاحقا بفدية قدرها 20 مليون دولار.

تضمنت البيانات المسروقة معلومات حساسة مثل الأسماء وتفاصيل الحسابات.

نفت الشركة وجود وصول مستمر، لكنها أقرت بوقوع حالات رشوة وعزلت المتورطين.

هذا وأكدت شركة كوين بيس أن أقل من 1% من المستخدمين تأثروا، وأن المفاتيح الخاصة والمحافظ الرقمية لم تُخترق.

وتعهدت بتعويض المتضررين وتعزيز أنظمتها الأمنية، كما أعلنت عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود للجناة.

يأتي ذلك وسط تصاعد في الهجمات الإلكترونية على قطاع العملات الرقمية.

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