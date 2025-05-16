حجم التداول على شبكة بينانس يصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر

سجلت شبكة بينانس “BNB Chain” أعلى حجم تداول يومي لها خلال ثلاثة أشهر، حيث بلغ حجم التداول 3.22 مليار دولار في 14 مايو، وفقا لبيانات “DefiLlama”، متجاوزة بذلك حجم التداول على شبكة الإيثيريوم، لكنها ظلت خلف سولانا.

يمثل هذا الارتفاع انتعاش ملحوظ في نشاط التداول على بينانس، ويعكس تجدد الاهتمام بها في ظل تطورات أوسع ضمن النظام البيئي وترقيات استراتيجية للبروتوكولات العاملة على الشبكة.

أشار رائد الأعمال في مجال العملات الرقمية “إيلا بوم”، إلى هذا الأداء في منشور بتاريخ 15 مايو، مشيرا إلى أن الرقم الحالي لا يزال بعيدا عن أعلى مستوى سُجل في مايو 2021، والذي بلغ 12.99 مليار دولار، لكنه يُعد تحول مهم بعد فترة من الركود النسبي.

في السياق ذاته، أظهرت شبكات أخرى أداء متباين في اليوم نفسه، إذ تصدرت شبكة سولانا أعلى حجم تداول بلغ 4.549 مليار دولار، بينما سجلت شبكة إيثيريوم 2.753 مليار دولار، وجاء أداء شبكة ترون ضعيف بحجم لم يتجاوز 218.36 مليون دولار.

وتُعد أحجام التداول عبر منصات التداول اللامركزية مؤشرا مهما لنشاط السوق والسيولة وتفاعل المستخدمين في قطاع التمويل اللامركزي.

على مدار عام 2025، سجلت المنصات اللامركزية العاملة على سولانا أعلى حجم تداول يومي بلغ نحو 36 مليار دولار في 18 يناير، في حين وصلت المنصات العاملة على شبكة BNB إلى 8.45 مليار دولار في 20 يناير، وسجلت شبكة الإيثيريوم نحو 7.65 مليار دولار في 3 فبراير، مما يبرز الفجوة بين أداء هذه الشبكات.

يأتي هذا النشاط المتزايد في ظل مساع لتحديث البنية التحتية لشبكة BNB، حيث أعلنت الشبكة عن تحديث صدر بتاريخ 12 فبراير وعن خطط لإدخال تحسينات تشمل تقليل أوقات إنشاء الكتل إلى أقل من ثانية، وتفعيل المعاملات بدون رسوم، واستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف دعم ما لا يقل عن 100 مليون معاملة يوميا وتعزيز قابلية الاستخدام للمطورين والمستخدمين.

وقد عزز هذا الزخم إطلاق العملة المستقرة USD1، المدعومة من شركة “World Liberty Financial”، على شبكة BNB والإيثيريوم في مارس، تبعها إعلان شركة MGX، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، عن استخدامها لتسوية استثمار بقيمة 2 مليار دولار على شبكة بينانس.

رغم أن الايثيريوم لا تزال الشبكة الرائدة في قطاع التمويل اللامركزي بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 60.96 مليار دولار، فإن نمو أحجام التداول على شبكة بينانس BNB Chain قد يشير إلى تحول في تفضيلات السوق.

ويرى مراقبون، من بينهم “بوم”، أن هذا الأداء يعكس بداية موجة جديدة من الثقة في بينانس، مؤكدا بقوله:

لقد عاد موسم BNB Chain.

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