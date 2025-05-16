يات سيو من Animoca: القروض الطلابية يمكن أن تسرّع نمو التمويل اللامركزي

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 02:25 مساءً - قال يات سيو، رئيس مجلس إدارة شركة Animoca Brands، إن تحويل القروض الطلابية إلى البلوكشين يمكن أن يزيد القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي (DeFi) بأكثر من أربعة أضعاف، مما يمنح القطاع دفعة قوية للنمو.

وفي حديثه خلال مؤتمر Consensus 2025 في تورنتو، أشار سيو إلى أن سوق القروض الطلابية العالمي، الذي يبلغ حجمه 3 تريليونات دولار، يُعد فرصة غير مستغلة لصناعة العملات الرقمية. وأضاف أن نقل 10% فقط من هذا السوق إلى البلوكشين كفيل بتحفيز نمو كبير في قطاع التمويل اللامركزي.

وقال سيو:

"أنت بذلك تُضاعف القيمة المقفلة في DeFi بأكثر من أربع مرات"، مؤكدًا أن الصناعة لا تزال في مراحلها الأولى.

رئيس مؤتمر Consensus، مايكل لاو (يسار)، إلى جانب رئيس شركة Animoca Brands، يات سيو (يمين)، على المنصة الرئيسية لمؤتمر Consensus في تورنتو، كندا. المصدر: Cointelegraph

أدوات Web3 التعليمية قد تقود تبني الكريبتو

أوضح سيو أن أدوات التمويل المبنية على Web3، والمصممة للقطاع التعليمي، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تبني العملات الرقمية على نطاق واسع، خاصةً بين الفئات الشابة وغير المتعاملة مع البنوك.

وأضاف:

"غير المتعاملين مع البنوك لأول مرة هم الأطفال. فإذا حصل الطالب على قرض عبر البلوكشين وسدده بالطريقة نفسها – بطريقة منظمة، أسرع، أرخص، وأكثر فاعلية – يصبح منخرطًا في عالم الكريبتو مدى الحياة".

وشبّه سيو هذا المسار بنجاح PayPal وVenmo في توسيع قاعدة مستخدميهما من خلال تقديم خدمات حيوية للفئات غير المخدومة. واقترح أن القروض الطلابية قد تكون بوابة دخول الكريبتو إلى التيار السائد.

كما سلط الضوء على استثمار Animoca Brands الأخير في شركة Pencil Finance، وهي شركة ناشئة توفّر قروضًا طلابية مبنية على البلوكشين. وأوضح أن الشركة تعمل في الفلبين وإندونيسيا، وتخطط للتوسع في الولايات المتحدة.

وفي 30 أبريل، أعلنت Pencil Finance عن مبادرة تمويل قروض طلابية بقيمة 10 ملايين دولار، لتوفير قروض أرخص ومدعومة بالبلوكشين.

وقال سيو في مقابلة سابقة إن القطاع بحاجة إلى "حالات استخدام إيجابية ومفهومة"، مضيفًا أن الطلاب سيكونون أكثر انفتاحًا على الكريبتو إذا توفرت لهم فرص واقعية من خلال هذه القروض.

التعليم حالة استخدام طبيعية لـ Web3

أكد سيو للحضور في المؤتمر أن التعليم هو أحد الاستخدامات الطبيعية لتقنيات Web3. وأشار إلى منصتي YouTube وTikTok، اللتين غالبًا ما يُنظر إليهما كمجرد تطبيقات ترفيه، ولكنهما الآن أكبر منصات التعليم غير الرسمي في العالم.

وقال:

"كل شيء مرتبط بالتعليم، وWeb3 يمكنه تقديم شيء مشابه. فالتعليم هو عنصر أساسي في حياتنا، نقوم به يوميًا."

واقترح أنه من خلال دمج البنية التحتية المالية في تجارب التعليم، يمكن لـ Web3 تحويل مجتمعات التعلم وشبكات السمعة إلى أصول رأسمالية، وبالتالي تأسيس نظام مالي لامركزي جديد.



