إريك ترامب: "العالم يحاول اكتناز البيتكوين الآن"

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 02:25 مساءً - قال إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك سباقًا عالميًا جارٍ حاليًا لاكتناز البيتكوين. وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر للعملات الرقمية في تورونتو في 15 مايو، صرح ترامب: "من العائلات إلى الصناديق السيادية، الجميع في العالم يحاول اكتناز البيتكوين في الوقت الحالي".

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر "كونسنسس 2025"، حيث شارك المنصة مع آشر جينوت، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين "هات 8" (Hut 8). وأضاف ترامب أن تبني البيتكوين حول العالم "أمر لا يُصدّق".

وتابع قائلًا: "أنا أسافر كثيرًا. أركب الطائرات باستمرار، وأسمع من الجميع في أنحاء العالم أنهم يسعون لاكتناز البيتكوين. أسمع ذلك من الصناديق السيادية، ومن أغنى العائلات، ومن أكبر الشركات".

صورة: آشر جينوت وإريك ترامب خلال مؤتمر Consensus 2025. المصدر: Cointelegraph

ووصف ترامب ما يراه "سباقين في عالم البيتكوين": سباق الاكتناز – والذي يقوده حاليًا مايكل سايلور على حد وصفه – وسباق التعدين، والذي يمثل مساهمته الشخصية في هذا المجال.

يُذكر أن ترامب، وهو الابن الثالث للرئيس الأميركي، هو الشريك المؤسس لشركة "أمريكان بيتكوين" (American Bitcoin)، التابعة لشركة Hut 8. وفي 12 مايو، أعلنت الشركتان عن اندماج "أمريكان بيتكوين" مع "غريفون ديجيتال ماينينغ" (Gryphon Digital Mining) في صفقة تبادل أسهم ستقود إلى إدراج الكيان الجديد في بورصة ناسداك.

مشاريع ترامب في الكريبتو تثير قلق الديمقراطيين

شهدت مشاريع عائلة ترامب في مجال الكريبتو توسعًا كبيرًا على مدار السنوات، من مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى التعدين والميم كوينز والعملات المستقرة. وقد أثارت هذه الأنشطة انتقادات واسعة من المعارضين الذين يرون فيها تضارب مصالح وفرصة للفساد السياسي.

وفي مناسبات عدة، طالب أعضاء ديمقراطيون بفتح تحقيقات في أنشطة ترامب المرتبطة بالكريبتو، كما اقترحوا مشاريع قوانين تهدف إلى تقييد أرباح العائلة الرئاسية المحتملة من الميم كوينز. بل إن بعضهم انسحب من جلسة استماع مشتركة حول الأصول الرقمية، مشيرين إلى غياب النقاش حول تورط الرئيس نفسه في القطاع.

وبالفعل، سحب الديمقراطيون دعمهم لمشروع قانون العملات المستقرة ذي الطابع التوافقي، بسبب استمرار الجدل الدائر حول أنشطة ترامب الرقمية، رغم احتمالية عقد جلسة تصويت جديدة بحلول 26 مايو.