كيفن أوليري: منصات الفوركس وأنظمة الدفع التقليدية "تكره" تبني العملات المستقرة

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 02:25 مساءً - قال المستثمر الشهير كيفن أوليري إن منصات الصرف الأجنبي (الفوركس) والدفع العالمية التقليدية تمارس ضغوطًا مكثفة ضد العملات المستقرة، نظرًا لما تمثّله من تهديد كبير لنماذج أعمالها المعتمدة على الرسوم المرتفعة.

وخلال كلمته الرئيسية في مؤتمر Consensus 2025 في تورونتو، أوضح أوليري أن هذه المنصات تستفيد من رسوم ضخمة في خدمات تحويل الأموال عبر الحدود، وستفقد جزءًا كبيرًا من إيراداتها إذا تم اعتماد العملات المستقرة المنظمة كبديل أسرع وأرخص.

وقال أوليري:

"تداول العملات سوق بقيمة عدة تريليونات من الدولارات — لكنه قديم وبشع وغير فعّال"، مضيفًا: "أكبر تهديد لهذا الاحتكار أو شبه الاحتكار هو العملة المستقرة المنظمة".

وتابع:

"بمجرد أن تتم الموافقة عليها، يصبح سوق الصرف الأجنبي — الذي يُقدّر بتريليونات الدولارات — أكثر كفاءة وشفافية وانخفاضًا في التكلفة".

كيفن أوليري يتحدث في مؤتمر Consensus. المصدر: Cointelegraph

تشريعات العملات المستقرة

وأشار أوليري إلى أن المشرّعين في الولايات المتحدة يعملون على تشريعات من شأنها تسريع تبني العملات المستقرة على مستوى العالم.

ويهدف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمرير مشروع قانون "GENIUS" وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة، قبل نهاية مايو الجاري. وقال أوليري:

"بمجرد أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على قانون العملات المستقرة، ستتبعها مباشرة الهيئات التنظيمية في أبو ظبي وسويسرا وإنجلترا".

وأضاف:

"من يشعر بالقلق من هذا الأمر؟ قطاع الخدمات المالية. إنهم يكرهون هذه الفكرة، ويعملون جاهدين الآن على إيقاف هذا القانون".

وأوضح أوليري أن توفير إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة قد يكون مقدمة لإصلاحات أوسع في قطاع العملات الرقمية، ما من شأنه أن يفتح المجال أمام تدفق تريليونات الدولارات من رؤوس الأموال المؤسسية إلى السوق.

وقالت السناتورة الأمريكية كيرستن جيليبراند، خلال فعالية نظمها ذراع الضغط التابع لـ Coinbase "Stand with Crypto":

"عندما يتم الإفصاح عن الصيغة النهائية، سيرى الناس تحسينات فعلية وتقدمًا كبيرًا في حماية المستهلك والإفلاس والمعايير الأخلاقية".

ووفقًا لبيانات CoinGecko حتى 15 مايو، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة ما يقارب 250 مليار دولار. وتتصدر عملة USDT المستقرة من Tether، المرتبطة بالدولار الأمريكي السوق بقيمة سوقية تبلغ حوالي 150 مليار دولار، تليها USDC من Circle بقيمة تفوق 60 مليار دولار.