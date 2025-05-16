مسؤول في Coinbase: علاقات ترامب بالكريبتو "تُعقّد" تمرير التشريعات

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 12:46 مساءً - تطرّق بول غريوال، المستشار القانوني العام لشركة Coinbase، إلى المخاوف التي أثارها بعض المشرّعين الأمريكيين وقادة القطاع بشأن علاقات الرئيس دونالد ترامب بصناعة العملات الرقمية، وكيف يمكن أن تؤثر على التشريعات ذات الصلة.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر Consensus في تورونتو بتاريخ 15 مايو، أقرّ غريوال بوجود "تعثّرات" في الكونغرس منذ أن صوّتت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على إحالة مشروع قانون "GENIUS"، وهو قانون التوجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة إلى التصويت في مارس الماضي.

وقال غريوال إن هناك خلافات حول "قضايا جوهرية لا بد من معالجتها" في مشروع القانون، لكنه لمح إلى أن مشاركة ترامب في القطاع تشكّل "عاملًا معقّدًا إضافيًا".

وأضاف:

"النقاش حول دعم الرئيس لنوع أو اثنين من الميمكوينز ومشاركته في مساعٍ أخرى يضيف مستوى معينًا من التعقيد لمحاولات التوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الطريقة الأنسب لتنظيم السوق الفوري. لكنني واثق من أن مجلسي الشيوخ والنواب سيجدان طريقة لتجاوز ذلك".

بول غريوال (يمينًا) خلال ظهوره في مؤتمر Consensus في تورونتو. المصدر: Cointelegraph

وقد عبّر عدد من الديمقراطيين، بمن فيهم السيناتورة إليزابيث وارن، صراحةً عن معارضتهم لمشروع قانون GENIUS، مستشهدين بمشروع ترامب "World Liberty Financial" وعملته المستقرة "USD1" كمصدر للقلق.

لكن بعض مؤيدي المشروع، مثل السيناتورة كيرستن جيليبراند، التي اقترحت نسخة سابقة من القانون، أشاروا إلى نيتهم إزالة أي بنود تستهدف مباشرةً مشاريع ترامب في مجال العملات الرقمية.

ومهما كانت التعديلات النهائية على مشروع القانون، لا يزال العديد من المشرّعين يتوقعون إجراء تصويت جديد في مجلس الشيوخ خلال أيام قليلة. وقد أفاد موقع Punchbowl في 15 مايو أن الديمقراطيين "حققوا مكاسب كبرى" بعد تلقيهم ضمانات بأن مخاوفهم بشأن حماية المستهلك، ومكافحة غسيل الأموال، والأمن القومي سيتم التعامل معها بجدية.

أولًا العملات المستقرة، ثم تشريع هيكل السوق؟

يناقش مجلس النواب أيضًا مشروع قانون جديد يتعلق بهيكل سوق الأصول الرقمية، وهو نسخة معدّلة من مشروع "FIT21" الذي أُقرّ في مايو 2024. وقد أبدى الديمقراطيون تحفظاتهم عليه كذلك، مشيرين إلى ما وصفوه بـ"فساد ترامب في مجال الكريبتو".

وقال غريوال:

"أعتقد أننا سنشهد تطورات مهمة جدًا في الأيام القليلة القادمة فيما يخص العملات المستقرة، وسنعرف من خلالها مدى جدية المشرّعين في معالجة هذه القضايا ضمن جدول زمني يشبه ذلك الذي طرحه البيت الأبيض وبعض قادة الكونغرس مؤخرًا."