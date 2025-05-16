إدارة استثمارات ولاية ويسكونسن تتخلى عن حصتها من ETF بيتكوين

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 12:46 مساءً - أظهرت الإفصاحات المالية أن مجلس استثمار ولاية ويسكونسن (SWIB)، المسؤول عن إدارة صناديق تقاعد الولاية، قد قام بتصفية حصته بالكامل من صندوق "iShares Bitcoin Trust ETF" التابع لشركة BlackRock خلال الربع الأول من عام 2024.

وبحسب ملف 13F المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 15 مايو، لم يعد مجلس استثمار ويسكونسن يمتلك أي حصة في صناديق ETF لبيتكوين الفورية، بعد أن قام بتصفية 6,060,351 سهمًا من صندوق IBIT، والتي كان قد أفصح عن امتلاكها في الربع السابق.

وتبلغ القيمة السوقية لتلك الأسهم المُباعة نحو 355.6 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وكان مجلس استثمار ويسكونسن من أوائل صناديق الاستثمار التابعة للولايات التي وفرت تعرّضًا لعملة بيتكوين ضمن محافظ تقاعد الموظفين، عندما اشترى ما قيمته 164 مليون دولار من صناديق ETF لبيتكوين في الربع الأول من عام 2024 — وهو نفس الربع الذي تم فيه إطلاق هذه المنتجات الاستثمارية.

المصدر: Julian Fahrer



جاءت عملية البيع الجماعي هذه بعد ربع واحد فقط من إعلان المجلس عن زيادات إضافية في حيازته من أسهم IBIT في الربع الرابع من 2023، بالإضافة إلى إعادة تخصيص مليون سهم من صندوق Grayscale Bitcoin Trust إلى IBIT.

وبنهاية عام 2024، كان SWIB يدير أصولًا تتجاوز قيمتها 166 مليار دولار، ما يعني أن صناديق ETF لبيتكوين مثّلت نحو 0.2% من محفظته الاستثمارية قبل بيعها بالكامل.

في المقابل، أظهرت ملفات 13F الأخيرة أن صندوق الثروة السيادية لمجلس أبوظبي للاستثمار (مبادلة) قد اشترى 491,439 سهمًا إضافيًا من صندوق IBIT خلال الربع الأول من 2024.

وبذلك ارتفع إجمالي حيازات "مبادلة" إلى 8,726,972 سهمًا من IBIT بحلول 31 مارس، بقيمة تقارب 512 مليون دولار حسب الأسعار الحالية.

صعود قوي لصندوق IBIT

سجل صندوق IBIT تدفقات صافية تجاوزت حاجز 45 مليار دولار في 14 مايو، بعد تحقيق تدفق صافٍ يومي بقيمة 232.9 مليون دولار، وفقًا لبيانات شركة Farside Investors.

وكانت سلسلة التدفقات الإيجابية اليومية التي امتدت لـ20 يومًا قد توقفت في 13 مايو، حينما لم يُسجَّل أي تدفق في ذلك اليوم، ومع ذلك لم يشهد الصندوق أي تدفقات خارجة منذ 9 أبريل أي لأكثر من خمسة أسابيع متتالية.

ويأتي صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (رمزه FBTC) وصندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF (رمزه ARK) خلف IBIT من حيث إجمالي التدفقات الصافية التاريخية، بـ11.6 مليار دولار و2.7 مليار دولار على التوالي.

بيانات التدفقات المالية لصناديق ETF لبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة منذ 28 أبريل. المصدر: Farside Investors