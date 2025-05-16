محكمة أمريكية تمضي قدمًا في محاكمة مطوّر Tornado Cash مع حذف جزء من التهم

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 12:46 مساءً - يمضي المدّعون الفيدراليون في الولايات المتحدة قدمًا في القضية ضد مؤسس Tornado Cash، رومان ستورم، مع حذف جزء صغير من لائحة الاتهام، وذلك بعد أن خفّفت وزارة العدل نهجها في إنفاذ قوانين الكريبتو الشهر الماضي.

وأوضح جاي كلايتون، النائب العام بالإنابة في مانهاتن، في رسالة موجّهة إلى القاضية الفيدرالية كاثرين بولك فايا بتاريخ 15 مايو، أن التهم الموجّهة إلى ستورم لا تزال قائمة، باستثناء جزء من تهمة التآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة.

وكتب كلايتون:

"بعد مراجعة هذه القضية، قرر مكتبنا ومكتب النائب العام أن هذه الملاحقة القضائية تتماشى مع نص وروح مذكرة 7 أبريل 2025 الصادرة عن النائب العام المساعد."

وكان النائب العام المساعد، تود بلانش، قد أوضح في مذكرته أن وزارة العدل ستنهي ما يُعرف بـ"تنظيم الكريبتو عبر الملاحقة القضائية"، مؤكدًا أن الوزارة لن تلاحق قانونيًا خدمات الخلط (mixers) مثل Tornado Cash لمجرد استخدامها من قِبل أطراف خارجية أو بسبب انتهاكات غير مقصودة للوائح.

مقتطف من مذكرة بلانش يوضح تراجع وزارة العدل عن نهجها السابق في ملاحقة مشاريع الكريبتو. المصدر: وزارة العدل الأمريكية.

وأشار كلايتون إلى أن لائحة الاتهام المعدلة ستسقط التهمة المتعلقة بعدم التقيّد بمتطلبات تسجيل خدمات تحويل الأموال، وهي التهمة التي كانت مدرجة كجزء من ادعاء أوسع بتآمر ستورم لإدارة Tornado Cash كمحوّل أموال غير مرخص.

ومع ذلك، ستستمر الحكومة في المضي قدمًا بتهمة نقل الأموال مع العلم بأنها ناتجة عن أنشطة إجرامية أو كانت تهدف إلى دعم أنشطة غير قانونية.

وكانت وزارة العدل قد زعمت أن Tornado Cash سهّلت غسل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة، من ضمنها أموال مرتبطة بجماعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة مدعومة من الدولة الكورية الشمالية ومشمولة بالعقوبات.

وأكد كلايتون أن الوزارة ستواصل أيضًا المضي قدمًا في التهمتين الأخريين الواردتين في لائحة الاتهام، وهما تهمة التآمر لغسيل الأموال، وتهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن تهم التآمر لغسيل الأموال وانتهاك العقوبات تحمل كلٌّ منها عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، في حين أن تهمة تشغيل محول أموال غير مرخص تصل عقوبتها القصوى إلى 5 سنوات.

وقد دفع ستورم ببراءته من جميع التهم، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 14 يوليو. وكان قد وُجهت له التهم إلى جانب المؤسس الآخر، رومان سيمينوف، الذي لا يزال طليقًا ويُعتقد أنه في روسيا.

مذكرة بلانش تُستخدم للطعن في قضايا أخرى

بدأ عدد من مسؤولي الكريبتو المتهمين باستشهادهم بمذكرة بلانش في محاولاتهم لإسقاط القضايا المرفوعة ضدهم.

فعلى سبيل المثال، استخدم مؤسسا محفظة Samourai، كيون رودريغيز وويليام هيل، المذكرة كحجة للطعن في تهم التآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة وتهم غسل الأموال.

وبالمثل، استشهد برادن جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، بالمذكرة في مسعاه لإسقاط تهم تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني وتآمر لغسل الأموال.