رئيس المنتجات في WisdomTree: سوق الكريبتو أكثر نضجًا اليوم رغم غياب الضجيج والمضاربة

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 11:24 صباحاً - قال جيسون غوثري، رئيس المنتجات في شركة إدارة الأصول WisdomTree، إنه متفائل بشأن سوق العملات الرقمية، رغم غياب ما وصفه بـ"الضجيج المفرط" الذي عادةً ما يرافق موجات الصعود السابقة.

وأوضح غوثري في حديثه لموقع Cointelegraph على هامش مؤتمر Consensus أن السوق هذه المرة لم يشهد "حالة استخدام مفرطة الضجيج" مثلما حدث سابقًا مع الطروحات الأولية للعملات (ICOs) أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) أو خدمات الإقراض في التمويل اللامركزي (DeFi).

وأضاف:

"رغم غياب تلك الحالات التي لم تكن مفيدة فعليًا، إلا أن فئة الأصول ما زالت تكتسب قيمة، والشركات المبنية على هذه التكنولوجيا تواصل نمو إيراداتها وقاعدة عملائها وتبتكر باستمرار."

WisdomTree founder Jonathan Steinberg (left), Jason Guthrie, head of product (middle) and head of digital assets Will Peck (right). Source: Jason Guthrie

انطلقت موجة الطروحات الأولية للعملات عام 2017 وجمعت حينها نحو 4.9 مليار دولار، قبل أن تقفز إلى 33.4 مليار دولار في 2018، ثم تنخفض إلى 370 مليون دولار فقط في 2019 دون أن تعود إلى تلك المستويات.

أما سوق الـNFT، فشهد ازدهارًا بين 2020 و2022، حيث بلغت أحجام التداول ذروتها عند 57.2 مليار دولار، مع تسجيل أكثر من 121 مليون عملية بيع. لكن السوق تباطأ بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وعلّق غوثري قائلًا:

"أعتقد أن كون السوق ما زال قويًا دون وجود فقاعة أو حالة ضجيج كبرى هو إشارة جيدة جدًا."

نحو سوق أكثر نضجًا

وصلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية إلى مستوى قياسي بلغ 3.71 تريليون دولار في 9 ديسمبر 2023، حسب بيانات CoinMarketCap. ويصاحب هذه المرحلة اعتماد متزايد للعملات الرقمية من قبل شركات مثل GameStop ودول مثل أوكرانيا لاستخدامها في احتياطياتها المالية.

وأكد غوثري:

"يبدو أننا أمام سوق أكثر نضجًا الآن، بدأ يستقر على حالات الاستخدام والقيمة المضافة الحقيقية."

وعلى الرغم من ضجيج عملات الميم خصوصًا على شبكة سولانا بعد إطلاق عملة ميم مرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 يناير، والذي دفع منصة Pump.fun إلى تسجيل حجم تداول أسبوعي قياسي بلغ 3.3 مليار دولار، فإن غوثري يرى أن هذه الموجة ليست بنفس حجم الضجيج الذي شهدته دورات سابقة.

تراجع حماس المستثمرين تجاه عملات الميم لاحقًا بسبب عدة مشاريع مشبوهة وعمليات احتيال من نوع "سحب البساط" (Rug Pull)، مثل عملة Libra، ما أدى إلى فقدان الثقة بهذه الفئة.

وختم غوثري بالقول:

"ما زال أمامنا الكثير من الابتكار، وما زلنا في مرحلة مبكرة جدًا، لكن السوق اليوم أكثر نضجًا واستدامة مقارنة بالدورات السابقة."

تقرير إضافي: سام بورجي