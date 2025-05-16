سهم Coinbase يتراجع 7% بعد اختراق بيانات العملاء وتحقيق SEC بشأن أرقام المستخدمين

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 11:24 صباحاً - تراجع سهم شركة Coinbase بعد الكشف عن هجوم إلكتروني أدى إلى تسريب بيانات العملاء، إلى جانب تحقيق جارٍ من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن تضخيم محتمل في أعداد المستخدمين خلال عام 2021.

تسببت هذه الضربة المزدوجة من الأخبار السلبية في قلق المستثمرين، حيث انخفض سهم الشركة (COIN) بنسبة 7% ليصل إلى 244 دولارًا في تداولات ما بعد الإغلاق بتاريخ 15 مايو، وفقًا لـ Google Finance.

أداء سهم Coinbase خلال 24 ساعة. المصدر: Google Finance

وقد أكدت Coinbase ما ورد في تقرير نيويورك تايمز، الذي أشار إلى أن لجنة SEC تحقق فيما إذا كانت الشركة قد قدمت أرقام مستخدمين غير دقيقة في إفصاحاتها السابقة، وهو تحقيق بدأ في عهد إدارة بايدن واستمر في عهد إدارة ترامب.

قال بول غريوال، المستشار القانوني العام في Coinbase، لـ Cointelegraph: "هذا تحقيق انتقل من الإدارة السابقة ويتعلق بمؤشر توقفنا عن الإبلاغ عنه منذ عامين ونصف، وقد تم الكشف عنه بالكامل للجمهور".

وأضاف: "كما أننا كشفنا ونواصل الكشف عن المؤشر الأكثر أهمية، وهو عدد المستخدمين النشطين شهريًا — أي عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصتنا في كل شهر."

وتابع غريوال: "نعتقد بشدة أن هذا التحقيق لا ينبغي أن يستمر، لكننا نظل ملتزمين بالتعاون مع لجنة SEC لحل هذه المسألة."

أثارت لجنة SEC اعتراضًا خاصًا على مزاعم Coinbase بأنها تمتلك "أكثر من 100 مليون مستخدم موثّق"، وهو رقم ورد في وثائق التسويق والاكتتاب العام للشركة عام 2021. لكن الشركة توقفت عن الإبلاغ عن هذا المؤشر في عام 2022، مشيرة في بيانها المالي لذلك العام إلى أنه لم يعد يوفر معلومات ذات مغزى حول أداء الشركة.



ذكرت الشركة في بيانها المالي لعام 2022 أنها ستتوقف عن الإبلاغ عن هذا المؤشر لأنها لم تعد تعتبره يوفر معلومات ذات قيمة حول أداء أعمالها. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ورغم أن لجنة SEC قد أسقطت دعوى تنفيذية كانت قد رفعتها ضد Coinbase في عام 2023، إلا أن التحقيق بشأن أرقام المستخدمين ما زال قائمًا. وقد استعانت الشركة بمكتب المحاماة Davis Polk & Wardwell لمساعدتها في الرد على لجنة SEC.

Coinbase ترفض دفع الفدية

في 15 مايو، أعلنت Coinbase أنها تعرضت لمحاولة ابتزاز بقيمة 20 مليون دولار، بعد أن قام مجرمون إلكترونيون بتجنيد وكلاء دعم فني خارجيين لتسريب بيانات العملاء.

وقالت الشركة في بيانها: "أساء هؤلاء المطلعون استخدام صلاحياتهم في أنظمة دعم العملاء لسرقة بيانات حسابات عدد محدود من العملاء".

ورغم رفض الشركة دفع الفدية، إلا أنها تعهدت بتعويض المستخدمين الذين تعرضوا لهجمات تصيّد إلكتروني نتيجة هذا الاختراق. وتوقعت أن تتراوح تكاليف المعالجة والتعويضات بين 180 و400 مليون دولار.