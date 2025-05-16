وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات لـ12 فردًا إضافيًا في قضية سرقة بيتكوين بقيمة 263 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 11:24 صباحاً - وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لـ12 شخصًا إضافيًا لتورطهم في سلسلة من الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة بلغت قيمتها 263 مليون دولار، تضمنت سرقة 4,100 بيتكوين من أحد دائني شركة Genesis في أغسطس الماضي، إلى جانب سلسلة من عمليات التسلل وغسل الأموال.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة في 15 مايو، فإن لائحة الاتهام الجديدة، التي تُعرف باسم "لائحة الاتهام التكميلية"، تُضاف إلى التهم الأصلية الموجهة للمتهم الرئيسي في القضية، مالون لام، والتي تم تقديمها في 19 سبتمبر 2024.

وكان قد ذُكر اسم "جياندييل سيرانو" كمتهم في لائحة الاتهام الأصلية، لكنه لم يُدرج في اللائحة الجديدة.

وأكدت الوزارة أنه تم القبض على عدد من المتهمين، بينما يُعتقد أن اثنين منهم يعيشان حاليًا في دبي.

ينتمي العديد من المتهمين، الذين يحملون ألقابًا مثل "Goth Ferrari" و"المحاسب"، إلى ولاية كاليفورنيا، وتتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا. وذكرت الوزارة أن المجموعة بدأت نشاطها في أكتوبر 2023، وتطورت من مجرد أصدقاء يلعبون الألعاب الإلكترونية إلى ما وصفته وزارة العدل بأنه "مؤامرة ابتزاز إلكتروني منظمة".

قرصنة، واقتحام منازل، وغسل أموال

أشارت وزارة العدل إلى أن أعضاء المجموعة قاموا بتنفيذ مهام مختلفة، شملت قرصنة قواعد بيانات، والاتصال هاتفياً بحاملي العملات الرقمية لتنفيذ هجمات هندسة اجتماعية، وحتى اقتحام منازل بهدف سرقة محافظ العملات المشفرة المادية (cold wallets).

وتورط آخرون في عمليات غسل الأموال الناتجة عن السرقات، والتي قدرت الوزارة قيمتها بـ263 مليون دولار. ويعود أكثر من 230 مليون دولار من هذا المبلغ إلى عملية واحدة فقط في 18 أغسطس 2024، حيث حصل لام على أكثر من 4,100 بيتكوين (BTC) من أحد الضحايا بطريقة احتيالية.

كما كشفت الوزارة أن لام قام أيضًا باختراق حساب iCloud لأحد الضحايا لمراقبة تحركاته، في حين قام المتهم مارلون فيرو باقتحام منزل الضحية لسرقة محافظ العملات.

واستخدم المتهمون شبكات VPN، وبروتوكولات خلط العملات المشفرة (mixers)، وسلاسل تحويل معروفة باسم "peel chains" لإخفاء آثار الأموال المسروقة. و"peel chain" هي طريقة لغسل الأموال يتم فيها تحويل العملات المشفرة عبر سلسلة من المحافظ، حيث يُخصم جزء صغير من الأموال في كل خطوة.

وقد وُجهت إلى المجموعة تهم تتعلق بقانون RICO (قانون مكافحة الابتزاز والتنظيمات الفاسدة)، بالإضافة إلى تهم بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

الثراء السريع

تقول وزارة العدل إن أفراد الشبكة استخدموا العائدات الملوثة في إنفاقات فاخرة، من بينها خدمات كبار الشخصيات في النوادي الليلية وصلت تكلفتها في بعض الليالي إلى 500 ألف دولار، وشراء 28 سيارة فاخرة بلغت قيمة بعضها 3.8 مليون دولار، بالإضافة إلى حقائب يد وساعات وملابس فاخرة.

كما تم تأجير منازل وطائرات خاصة باستخدام هويات مزيفة لتمويل أنماط حياتهم الفاخرة، بحسب ما ذكرت الوزارة.