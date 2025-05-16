مجلس النواب في جزر ماريانا الشمالية يقر مشروع قانون العملات المستقرة رغم فيتو الحاكم

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 11:24 صباحاً - أقرّت أرخبيل جزر ماريانا الشمالية، وهو إقليم تابع للولايات المتحدة في المحيط الهادئ، مشروع قانون يسمح لجزيرة تينيان الصغيرة التابعة له بإطلاق عملة مستقرة، وذلك بعد أن صوّت مجلس النواب على تجاوز الفيتو الذي أصدره حاكم الإقليم.

وصوّت مجلس النواب المؤلف من 20 عضواً بأغلبية 14 مقابل 2 لصالح إلغاء فيتو الحاكم أرنولد بالاسيوس، الذي كان قد رفض مشروع القانون في 11 أبريل. وينص القانون على منح حكومة تينيان المحلية صلاحية إصدار تراخيص لكازينوهات الإنترنت، ويتضمن بنداً يسمح لأمين خزينة تينيان بإصدار وإدارة واسترداد "رمز تينيان المستقر".

وكان مجلس الشيوخ المكوّن من تسعة أعضاء قد أعاد إحياء القانون في 9 مايو، وصوّت بأغلبية الثلثين (7 مقابل 1) لتجاوز الفيتو، وهو ما كان يتطلب موافقة مماثلة في مجلس النواب.

النائبة ماريسا فلوريس (أعلى اليسار) كانت قد دعت إلى "مداولات متأنية" بشأن مشروع قانون الألعاب عبر الإنترنت والعملات المستقرة. المصدر: YouTube

وكان وفد تينيان، المؤلف من أربعة أعضاء، قد أقرّ القانون بالإجماع ورفعه للحاكم في 12 مارس.

وقد تصبح حكومة تينيان بذلك أول جهة عامة في الولايات المتحدة تُصدر عملة مستقرة، إذا ما نجحت بذلك قبل يوليو، متقدمة على ولاية وايومنغ التي تخطط أيضاً لإطلاق عملة مستقرة خلال نفس الفترة.

تينيان هي جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 2000 نسمة وتعتمد اقتصادياً بشكل كبير على السياحة. وتُعتبر بلدية تينيان وأغويغوان واحدة من أربع بلديات في كومنولث جزر ماريانا الشمالية، الإقليم الأمريكي الواقع شمال جزيرة غوام.

وفي رسالة مبرراً قراره، قال الحاكم بالاسيوس إن مشروع القانون "يثير قضايا قانونية عدة وقد يكون غير دستوري"، كما ينظم نشاطاً "يصعب حصره ضمن حدود جزيرة تينيان فقط"، مشيراً إلى افتقار القانون إلى آليات إنفاذ كافية لمحاربة القمار غير القانوني.

العملة المستقرة، التي ستحمل اسم "دولار ماريانا الأمريكي" (MUSD)، ستكون مدعومة نقداً وسندات خزانة أمريكية تحتفظ بها خزينة بلدية تينيان، بحسب ما نُقل عن المسؤولين في مارس.

وقد اختارت حكومة تينيان شركة Marianas Rai Corporation المحلية كمزود حصري للبنية التحتية للعملة المستقرة MUSD، والتي من المقرر إطلاقها على شبكة eCash، وهي بلوكتشين انبثقت عن Bitcoin Cash بعد إعادة تسمية Bitcoin Cash ABC في عام 2021.

ورفض متحدث باسم الشركة الإدلاء بمزيد من التصريحات، مكتفياً بإبلاغ Cointelegraph أن الشركة ستعلن مزيداً من التفاصيل في 19 مايو.

"قرار صعب"

قبل التصويت، استمع النواب إلى مداخلات من الجمهور وناقشوا قرار تجاوز فيتو الحاكم، حيث عبّرت النائبة المستقلة ماريسا فلوريس عن مخاوفها بشأن مشروع القانون.

وحثّ فين أرمَاني، الشريك المؤسس والمدير التقني في Marianas Rai، النواب على تجاوز الفيتو، قائلاً إن القانون "سيجذب استثمارات بمليارات الدولارات وإيرادات ضريبية" من قطاع الكريبتو دون أن تضطر الحكومة للمساهمة بأي تمويل.

وقال كلايد نوريتا، مدير في الشركة ورجل أعمال في صناعة القنّب القانوني، إن "الاقتصاد المحلي ينهار"، مضيفاً أن مشروع القانون "سيسمح بإنشاء أعمال جديدة دون المساس بالثقافة أو البيئة أو وضعنا القانوني في الهجرة".

لكن النائبة فلوريس، التي صوّتت ضد القرار، قالت: "في كل مرة نتحدث فيها عن الكازينوهات، يكون علينا ابتلاع حبة مرّة."

وتابعت: "نعم، نحن بحاجة ماسة إلى المال، لكن ما لا أقبله هو اتخاذ قرارات بسبب شعورنا باليأس"، مضيفة: "في كل مرة نمر فيها بأزمة، نعود مجدداً إلى فكرة الكازينوهات."

واختتمت قائلة: "لا أريد أن أُدفع إلى اتخاذ قرار من منطلق الخوف."

في المقابل، عبّر أعضاء آخرون عن دعمهم للقانون، مثل النائب الجمهوري باتريك سان نيكولاس، من وفد تينيان، الذي صوّت في الأصل لصالح القانون، قائلاً إنه سيساعد في انتشال المنطقة من "أزمة اقتصادية عميقة".

وقال: "نحتاج هذا القانون لإطلاق قدراتنا. هذا المشروع لا يعتمد على السياح ولا على الإعانات الفيدرالية بل يؤسس لصناعة رقمية تدر إيرادات من ولاية مرخصة."