شركة تكنولوجيا مالية برازيلية تحصل على الموافقة لتصبح شركة خزينة بيتكوين

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 11:24 صباحاً - قال رئيس مجلس إدارة شركة Méliuz، إسرائيل سالمين، إن شركته للتكنولوجيا المالية أصبحت أول شركة مدرجة في البرازيل تتبنى استراتيجية خزينة بيتكوين، وذلك بعد موافقة المساهمين، كما أعلنت الشركة عن شرائها بيتكوين بقيمة 28.4 مليون دولار لتعزيز ممتلكاتها من الأصل الرقمي.

وكتب سالمين على منصة X في 15 مايو:

"يوم تاريخي! وافق مساهمونا، بأغلبية ساحقة، على تحويل Méliuz إلى أول شركة خزينة بيتكوين مدرجة في البرازيل."

وأوضح أن الشركة اشترت 274.52 بيتكوين (BTC) بمتوسط سعر شراء بلغ 103,604 دولارات، ما يحقق لها عائدًا بنسبة 600% على مقتنياتها. وبذلك أصبحت Méliuz تمتلك حاليًا 320.3 بيتكوين، بقيمة تزيد قليلًا عن 33 مليون دولار، بعد أن كانت قد اشترت 45.73 بيتكوين لأول مرة في 6 مارس.

تفاصيل أحدث عملية شراء للبيتكوين من Méliuz. المصدر: إسرائيل سالمين



وفي بيان صادر في 15 مايو، ذكرت الشركة أنها ستستمر في تجميع البيتكوين بطريقة "تراكمية تعزز قيمة السهم" من خلال استخدام أدوات مالية متنوعة.

وأضاف البيان: "بدلاً من مجرد تخصيص جزء من السيولة لشراء البيتكوين كوسيلة للتحوط من التضخم أو تراجع العملة، أعادت الشركة تعريف هدفها لتعمل على تعظيم كمية البيتكوين لكل سهم."

وبحسب سالمين، فإن Méliuz تُعد أول شركة خزينة بيتكوين في أمريكا اللاتينية لأن استثماراتها في الأصل الرقمي أصبحت الآن جزءًا من "استراتيجيتها التجارية".

وتُظهر بيانات موقع BitcoinTreasuries.NET أن منصة التجارة الإلكترونية MercadoLibre تمتلك كمية أكبر من البيتكوين، حيث تحتفظ بأكثر من 570 بيتكوين بقيمة 59.2 مليون دولار، وذلك بعد أن اشترت 157.7 بيتكوين في 31 مارس.

شركة Méliuz من بين أفضل الأسهم أداءً في البرازيل مؤخرًا

تُعتبر Méliuz (رمز التداول: CASH3.SA) من بين أفضل الأسهم أداءً في بورصة B3 البرازيلية منذ إعلانها عن أول عملية شراء للبيتكوين في 6 مارس، إذ ارتفعت أسهمها بأكثر من 117% منذ ذلك الحين، وفقًا لبيانات Google Finance.

ويبلغ الآن رأس مال الشركة السوقي 727.9 مليون ريال برازيلي، أي ما يزيد عن 128 مليون دولار أمريكي.

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تُعرف Méliuz ببرنامجها الشهير لاسترداد النقود (الكاش باك)، وتخدم أكثر من 30 مليون مستخدم في جميع أنحاء البرازيل.

المصدر: Israel Salmen