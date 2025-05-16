 DappRadar: اهتمام ألعاب الكريبتو يتراجع في أبريل، لكن النظام البيئي يُظهر صحة ونضجًا أكبر

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 09:50 صباحاً - شهدت ألعاب البلوكتشين انخفاضًا في نشاط المستخدمين وتراجعًا في التمويل خلال أبريل، إلا أن النظام البيئي العام أصبح أكثر صحة ونضجًا، وفقًا لمنصة تحليلات البلوكتشين DappRadar.

قالت المحللة في DappRadar، سارة غيرغيلس، في تقرير الألعاب الصادر عن أبريل، إن نشاط المستخدمين انخفض بنسبة 10% خلال الشهر، حيث سجلت ألعاب البلوكتشين أدنى مستوى لها في عام 2025 مع 4.8 مليون محفظة نشطة يوميًا.

كما تراجعت هيمنة الألعاب على قطاع التطبيقات اللامركزية، حيث أصبحت الآن على قدم المساواة مع التمويل اللامركزي بنسبة 21%.

وأوضحت غيرغيلس: "من الواضح أن اهتمام المستخدمين بدأ يتحول بعيدًا عن الألعاب، ولكن خلف الكواليس، تم إطلاق بنى تحتية جديدة، وقام ناشرون كبار بتعزيز التزامهم، واقتربت ألعاب عالية الجودة من الإطلاق".

المصدر: DappRadar

"صناعة ألعاب البلوكتشين لم تمت بل تتطور. تنتقل من الضجيج إلى الإشارات الحقيقية"، على حد قولها.

وأضافت: "الفرق تواصل البناء، ورأس المال لا يزال يتدفق إلى المجال. ما نشهده ربما يكون نظامًا بيئيًا أكثر صحة أقل اعتمادًا على آليات اللعب من أجل الربح، وأكثر اعتمادًا على مستخدمين مهتمين فعليًا بتجربة اللعب وامتلاك الأصول والمجتمع."

الاستثمار في ألعاب البلوكتشين تراجع بنسبة 69% في أبريل

انخفض حجم الاستثمارات في مجال ألعاب البلوكتشين بنسبة 69% مقارنة بشهر مارس، ليصل إلى 21 مليون دولار فقط في أبريل.

وأشارت غيرغيلس إلى أن هذا التراجع يعود جزئيًا إلى تحول اهتمام المستثمرين والمستخدمين نحو الأصول المرتبطة بالعالم الحقيقي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين في السوق ساهمت في صعوبة حصول الشركات الناشئة على التمويل.

وقالت: "المشاريع الأضعف بدأت تتلاشى، بينما تتدفق الأموال إلى مشاريع أخرى تقوم بهدوء بوضع الأساس للجيل القادم من ألعاب البلوكتشين."

شهد تمويل بلوكتشين عالم الألعاب انخفاضاً حاداً منذ العام الماضي. المصدر: DappRadar

"المستثمرون اليوم يبحثون عن نماذج مستدامة، ومشاركة فعلية من اللاعبين، واحتفاظ حقيقي بهم وليس فقط ضجة التوكنات"، مضيفة أن "السوق في وضع إعادة ضبط واضحة."

66% من تمويل الألعاب موجه للبنية التحتية

أوضحت غيرغيلس أن 66% من تمويل ألعاب البلوكتشين في عام 2025 حتى الآن ذهب إلى مشاريع البنية التحتية، مما يُشير إلى سوق أكثر نضجًا.

ورغم انخفاض الأرقام، لا تزال شركات الألعاب التقليدية تستكشف إمكانيات الألعاب المدعومة بالبلوكتشين. على سبيل المثال، أشارت غيرغيلس إلى شراكة Ubisoft مع Immutable، وإضافة شركة Sega للرموز غير القابلة للاستبدال وآليات "اللعب من أجل الربح" إلى لعبتها KAI: Battle of Three Kingdoms.

واختتمت بقولها: "أبريل 2025 لم يكن شهرًا قياسيًا لألعاب البلوكتشين — وهذا أمر طبيعي. ما نشهده هو قطاع يُعيد التوازن لنفسه."

"الضجة والمضاربة بدأت تهدأ، لكن المطورين لم يتوقفوا. الألعاب تُطلق، والأنظمة البيئية تتوسع، والبنية التحتية تنضج."