Starknet تُحقق المرحلة الأولى من اللامركزية وتتصدّر شبكات ZK-rollups من حيث القيمة المُقفلة

تام شمس - الجمعة 16 مايو 2025 09:50 صباحاً - أعلنت منصة Starknet، المُخصّصة لتوسيع نطاق شبكة إيثريوم من خلال حلول الطبقة الثانية، أنها وصلت إلى "المرحلة الأولى" من اللامركزية، وفقًا للإطار المفاهيمي الذي وضعه الشريك المؤسس لإيثريوم فيتاليك بوتيرين عام 2022، لتصبح بذلك أكبر شبكة ZK-Rollup من حيث إجمالي القيمة المُقفلة (TVL).

وقالت Starknet في بيان صحفي مُرسل إلى Cointelegraph إنها حققت هذا الإنجاز عبر مجموعة من التحديثات، أبرزها تشكيل مجلس أمني وتفعيل آليات مقاومة للرقابة، مشيرةً إلى أن إطار بوتيرين يُعد "المعيار الذهبي لتحليل حلول التوسعة على إيثريوم".

ورغم أن النظام لا يزال يُتيح تدخّل المجلس الأمني عند الحاجة، إلا أنه أصبح يُدار من خلال نظام إثبات صلاحية (validity proof) يعمل بكفاءة كاملة ويتم التحكم فيه بواسطة العقود الذكية.

وبحسب بيانات منصة L2Beat، أصبحت Starknet أول شبكة ZK-Rollup تصل إلى المرحلة الأولى من اللامركزية، كما تصدرت الشبكات المماثلة من حيث إجمالي القيمة المُقفلة التي بلغت 629 مليون دولار، متفوقة على zkSync التي تحتفظ بـ610 ملايين دولار.

وتُعد Starknet خامس أكبر شبكة طبقة ثانية من حيث القيمة المُقفلة، خلف أربع شبكات تعتمد على آلية الـOptimistic Rollups، وجميعها وصلت إلى نفس المرحلة باستخدام آليات إثبات الاحتيال (Fraud Proofs).

Layer-2 networks ranked by total value locked. Source: L2beat

وهناك فرق مهم بين إثبات الإحتيال وإثبات الصلاحية:

إثبات الاحتيال (Fraud Proof): تفترض أن المعاملات غير صالحة حتى يثبت العكس.

إثبات الصلاحية (Validity Proof): لا يتم اعتبار المعاملة صالحة إلا إذا تم إثبات ذلك بشكل مشفّر.

وقال إيلي بن ساسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة StarkWare المطورة لـ Starknet:

"هدفنا هو إزالة عجلات التدريب بالكامل والوصول إلى المرحلة الثانية من اللامركزية على إيثريوم، إلى جانب التقدم المتوازي في تطويرنا على شبكة بيتكوين أيضًا."

المرحلة الثانية من اللامركزية تعني أن الشبكة تصبح ذاتية التشغيل بالكامل وتخضع لحوكمة المجتمع، ولا تزال ثلاث شبكات صغيرة فقط قد بلغت هذه المرحلة، وفقًا لـ L2Beat.

قدّم فيتاليك بوتيرين عام 2022 نموذجًا من ثلاث مراحل لتحديد مدى نضج شبكات التوسعة (Rollups) على إيثريوم، حيث ترمز "عجلات التدريب" إلى القيود المؤقتة قبل بلوغ اللامركزية الكاملة.

شبكة Base تتصدّر المشهد

رغم إنجاز Starknet، لا تزال شبكة Base التابعة لمنصة Coinbase في صدارة شبكات الطبقة الثانية من حيث القيمة المُقفلة، والتي بلغت 14.7 مليار دولار، ما يمنحها حصة سوقية تُقدّر بـ33%. أما Starknet، فتمتلك حصة 1.4% فقط من إجمالي السوق.

وارتفع إجمالي القيمة المُؤمّنة على الشبكات من الطبقة الثانية إلى 44.2 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع سعر إيثريوم، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 20% منذ بداية العام.