كوين بيس تواصل استراتيجية التوسع: صفقات استحواذ جديدة بعد استحواذ على Deribit

أكّد “برايان أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” اليوم، أن الشركة لا تزال منفتحة على فرص استحواذ جديدة عقب صفقتها الكبرى الأخيرة للاستحواذ على منصة “Deribit” مقابل 2.9 مليار دولار، في أكبر صفقة استحواذ في تاريخ الشركة حتى الآن.

وأوضح “أرمسترونغ” أن “كوين بيس”، بدعم من ميزانية عمومية قوية ووضع مالي مستقر، تواصل تقييم فرص الاندماج والاستحواذ، مع التركيز على الصفقات المناسبة التي تدعم نمو الشركة وتوسيع منتجاتها، لا سيما في الأسواق الدولية.

وأضاف:

كوننا شركة مساهمة عامة يتيح لنا استخدام أسهمنا كعملة مرنة للتمويل. ومع ذلك، لسنا مستعدين للمراهنة على كل صفقة متاحة؛ نبحث فقط عن الفرص التي تنسجم مع رؤيتنا.

وحول إمكانية استحواذ كوين بيس على شركة “Cricle”، المُصدرة لعملة USDC المستقرة، امتنع “أرمسترونغ” عن الإدلاء بأي تفاصيل مؤكدة، مكتفيا بالقول إنه لا يوجد ما يُعلن عنه في الوقت الحالي، دون نفي وجود اهتمام محتمل.

وكانت تقارير سابقة من “بلومبرغ” قد أفادت بأن شركة الريبل قدمت عرض بقيمة 5 مليار دولار للاستحواذ على شركة “Circle”، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

استحواذ “كوين بيس” على “Deribit”، الرائدة في تداول خيارات البيتكوين والإيثيريوم، من المتوقع أن يعزز من وجود الشركة في سوق المشتقات الرقمية، وهو قطاع يشهد نمو سريع واهتمام متزايد من المستثمرين المؤسسات.

وتتضمن تفاصيل الصفقة سداد 700 مليون دولار نقدا، إضافة إلى إصدار 11 مليون سهم من أسهم “كوين بيس”.

في سياق متصل، شهد سهم كوين بيس ارتفاع بنسبة 27% بعد الإعلان عن إدراجه ضمن مؤشر S&P 500، ليحل محل شركة “ديسكوفر” للخدمات المالية، ما اعتُبر نقطة تحول بارزة ليس فقط للشركة بل لقطاع الأصول الرقمية بأكمله.

وبحسب بيانات “ياهو فاينانس”، أغلق السهم مرتفعا بنسبة 2.5% يوم الأربعاء.

ويرى محللو “بيرنشتاين” أن هذا الإدراج قد يؤدي إلى تدفقات شرائية ضخمة من الصناديق الاستثمارية السلبية والنشطة التي تتبع المؤشر، تُقدَّر بنحو 16 مليار دولار، مما يعزز من موقع “كوين بيس” كلاعب محوري في الاقتصاد الرقمي العالمي.

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