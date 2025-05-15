سحب مليون ايثيريوم من منصات التداول في شهر واحد: ما الذي يحدث؟

كشف المحلل “علي مارتينيز” (@ali_charts على منصة X)، عن بيانات على الشبكة تُظهر حركة سحب ضخمة للإيثيريوم من منصات التداول المركزية خلال 30 يوم الماضية، حيث جرى سحب نحو مليون عملة من المحافظ المرتبطة بالمنصات، في مؤشر قوي على نشاط تجميعي من قبل كبار المستثمرين أو ما يُعرف بالحيتان.

ووفقا للبيانات التي شاركها “مارتينيز” من منصة “Glassnode”، انخفض إجمالي كمية الايثيريوم المُخزّن على المنصات من 18,015,519 إلى 17,097,203 بين 6 أبريل و13 مايو.

ويُفسَّر هذا الانخفاض الحاد عادة كمؤشر على نية المستثمرين الاحتفاظ بالعملة على المدى الطويل، وليس عرضه للبيع في المدى القريب.

تزامن هذا التحرك مع ارتفاع تدريجي في سعر الإيثيريوم، من 1579 دولار إلى 2679 دولار قبل أن يعود للتداول حاليا قرب 2533 دولار، محققا مكاسب بنسبة 6.33% في الآونة الأخيرة.

ويشير النشاط الملحوظ من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) إلى تنامي الاهتمام المؤسساتي بعملة الإيثيريوم.

شهد صندوق “Franklin Ethereum ETF” تدفق داخلي بلغ 1139 إيثيريوم في 14 مايو، بينما جمع صندوق “Invesco Galaxy Ethereum ETF” نحو 866 عملة.

في المقابل، سجل صندوق “Grayscale Ethereum Trust” أكبر تدفق خارجي، بخسارة 3983 إيثيريوم في يوم واحد، ما يعكس تفاوت في الثقة بين مختلف الكيانات المؤسساتية.

من الناحية الفنية، أشار “مارتينيز” إلى أن الإيثيريوم أغلق فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة على الإطار الزمني لثلاثة أيام، وهي إشارة غالبا ما تسبق ارتفاعات كبيرة في السعر.

بناء على هذه المعطيات، يتوقع أن تشهد العملة موجة صعود جديدة من منطقة 2700 دولار.

وفي هذا السياق، أضاف المحلل “مايكل فان دي بوب” منظور تاريخي، مذكرا بأن الإيثيريوم عندما وصل إلى قاعه في سبتمبر 2019 عند أقل من 200 دولار، تبع ذلك دورة صعودية استمرت 826 يوم.

ويرى “دي بوب” أن السوق الحالية تعكس مرحلة مماثلة، ويعتقد أن الاتجاه الصاعد ما زال في بدايته، قائلا:

لقد مر 21 يوم فقط على بداية الصعود، ولا أعتقد أننا سنشهد نهايته خلال 50 يوم القادمة.

في ضوء هذه المؤشرات، يبدو أن سعر الإيثيريوم يستعد لتحركات قوية في المرحلة المقبلة، مدعوما بتراجع المعروض من المنصات وتزايد الثقة المؤسساتية، إلا أن تطورات السوق ستظل مرهونة باستقرار العوامل التقنية والاقتصادية الأوسع.

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