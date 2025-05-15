هل انتهى ارتفاع سعر XRP مؤقتًا؟

تام شمس - الخميس 15 مايو 2025 05:23 مساءً - أبرز النقاط:

يشكّل XRP نمط "القمة المزدوجة" ونموذج "الوتد الصاعد"، مما يشير إلى احتمال تراجع نحو 1.94 دولار على المدى القصير.

مؤشر الأرباح والخسائر غير المحققة (NUPL) يُظهر أن المتداولين في مرحلة "الإنكار"، وهي مرحلة مشابهة لما قبل الانهيارات السابقة.

الرسوم البيانية طويلة الأجل لا تزال تشير إلى أهداف صعودية بين 3.69 و17 دولارًا.

شهد XRP ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 50% خلال شهر بعد أن سجّل قاعًا محليًا عند 1.80 دولار، مدفوعًا بزيادة شهية المخاطرة وتوقعات ببدء "موسم العملات البديلة".

لكن، هل يمكن أن يواصل XRP الصعود من مستوياته الحالية أم أنه معرض لتصحيح قادم؟ دعونا نحلل.

نمط "القمة المزدوجة" يُنذر ببيع محتمل

شكّل XRP نمط "القمة المزدوجة" قرب مستوى 2.65 دولار، وهو نمط انعكاسي يشير إلى تراجع محتمل في الزخم. يتكون النمط من قمتين واضحتين وخط عنق عند 2.47 دولار. وبعد القمة الثانية، هبط السعر دون خط العنق، مؤكّدًا السيناريو السلبي.

الجدول السعري لعملة XRP مقابل الدولار خلال 4 ساعات. المصدر: TradingView

إذا تم كسر هذا المستوى بوضوح، فإن الهدف القادم سيكون قرب 2.30 دولار. يشير هذا النمط إلى تراجع في الزخم بعد موجة صعود قوية. وإذا فشل المشترون في اختراق مستوى 2.65 دولار مجددًا، فسيظل النموذج قائمًا وسلبيًا.

نموذج "الوتد الصاعد" يشير إلى احتمال هبوط بنسبة 20%

كسر XRP أيضًا من نموذج "الوتد الصاعد"، وهو إشارة أخرى على تحوّل الزخم من صعودي إلى هبوطي. وفشلت المحاولات الأخيرة لاختراق الحد العلوي للنمط، مما عزز هذا الاتجاه.

تم تأكيد كسر الوتد عندما هبط السعر دون الحد السفلي للنمط، وهو ما يحاول XRP القيام به حتى تاريخ 15 مايو. كما يختبر السعر حاليًا دعم المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 شمعة أربع ساعات (EMA-4H).

الجدول السعري لعملة XRP مقابل الدولار خلال 4 ساعات. المصدر: TradingView

إذا كسر السعر هذه المنطقة، فقد يهبط بنسبة 20% إضافية ليصل إلى نحو 1.94 دولار. ويعود هذا المستوى إلى قياس ارتفاع الوتد وطرحه من نقطة الكسر.

وتعد منطقة 2.00–2.04 دولار مهمة أيضًا، إذ تحتوي على صفقات شراء طويلة برافعة مالية تقدّر بنحو 50 مليون دولار، وفقًا لبيانات CoinGlass. الخريطة الحرارية للسيولة لعملة XRP مقابل الدولار (3 أشهر). المصدر: CoinGlass

وإذا هبط السعر دون هذا النطاق، فقد تؤدي عمليات التصفية القسرية إلى ضغط بيعي إضافي.

مؤشر NUPL يُظهر أن المتداولين في "الإنكار"

أظهر مؤشر الأرباح والخسائر غير المحققة (NUPL) أن XRP دخل في منطقة "الاعتقاد–الإنكار"، وهي مرحلة تُظهر أن المتداولين لا يزالون يتوقعون استمرار الصعود، رغم تلاشي الزخم.

الرسم البياني لمتوسط مؤشر NUPL لعملة XRP على مدى 30 يومًا مقارنةً بسعر العملة. المصدر: Glassnode

وقد كانت هذه المنطقة، تاريخيًا، تسبق موجات تصحيح كبرى، كما حدث في عامي 2018 و2021. وإذا تكرر النمط التاريخي، فقد يواجه XRP مزيدًا من التراجع على المدى القصير.

الرسوم البيانية طويلة الأجل لا تزال إيجابية

على الجانب الآخر، تُظهر تحليلات المدى الطويل احتمالية صعود بنسبة 45% نحو 3.69 دولار بحلول يونيو، إذا نجح اختراق نموذج الوتد الهابط طويل الأمد.

الجدول السعري لعملة XRP مقابل الدولار خلال 3 أيام. المصدر: TradingView

لكن في حال فشل السعر في الحفاظ على الدعم من الحد العلوي للوتد، أو من المتوسطين المتحركين لـ 20 و50 يومًا، فقد يتم إلغاء السيناريو الصعودي ويهبط XRP إلى نحو 1.75 دولار.

وتشير توقعات فنية أخرى على المدى الطويل إلى أهداف قد تصل إلى 5.24 و17 دولارًا، بناءً على نماذج مثل المثلثات المتماثلة وامتدادات فيبوناتشي.

الجدول السعري لعملة XRP مقابل الدولار خلال أسبوعين. المصدر: TradingView

على الرغم من إشارات التراجع المحتملة على المدى القصير، فإن الرسوم البيانية طويلة الأجل ما زالت تُظهر انحيازًا صعوديًا واضحًا، ما يشير إلى أن موجة الارتفاع ربما لم تنته بعد.

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