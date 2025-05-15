العملات المستقرة تُثبت جدارتها في إدارة الضمانات بالوقت الفعلي داخل التمويل التقليدي

تام شمس - الخميس 15 مايو 2025 05:23 مساءً - تزداد العملات الرقمية ، وخاصة العملات المستقرة، اعترافًا بأهميتها في القطاع المالي التقليدي (TradFi)، بفضل قدرتها على تبسيط المدفوعات وتعزيز كفاءة الأنظمة المالية القائمة.

في المجال المالي، تشير "إدارة الضمانات" إلى عملية إدارة الأصول المستخدمة كضمان لتأمين المعاملات المالية الأخرى، مثل القروض أو المشتقات، بهدف تقليل مخاطر الائتمان وضمان سلاسة تنفيذ المعاملات.

وبحسب تجربة تجريبية حديثة نفذتها شركة DTCC Digital Assets، تُعدّ الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، "الأداة المالية المثالية" لإدارة الضمانات في الوقت الفعلي، حيث يمكنها تحديث هذه الوظيفة الحيوية وتبسيطها.

وقال جوزيف سبايرو، مدير المنتجات في DTCC Digital Assets، خلال جلسة نقاشية في مؤتمر Consensus 2025:

"الأصول الرقمية تُعدّ الاستخدام الأمثل لإدارة الضمانات، سواء تعلق الأمر بمشتقات غير مضمونة، أو مشتقات مضمونة، أو أطراف مقابلة مركزية، أو الريبو، أو أي نوع آخر من الضمانات."

من اليسار إلى اليمين: المراسل إيان أليسون (CoinDesk)، يلينا جوريتش (الرئيسة التنفيذية لشركة Noble)، كايل هاوبتمان (رئيس الإدارة الوطنية لاتحادات الائتمان)، وجوزيف سبايرو (DTCC). المصدر: Cointelegraph

تتطلب إدارة الضمانات عادة إجراءات يدوية معقدة بسبب الاشتراطات الصارمة لتجميد الأصول الضامنة، والتي لا يمكن تحريرها إلا في أوقات محددة ولأطراف معينة.

وأضاف سبايرو: "كل ذلك يمكن إنجازه بشكل أفضل وأسرع وأكثر كفاءة باستخدام الأصول الرقمية والعقود الذكية"، مشيرًا إلى أن "جميع العمليات اليدوية يمكن الاستغناء عنها".

تحمل التجربة اسم "تجربة الضمانات الكبرى" (The Great Collateral Experiment)، وتأتي في وقت يعمل فيه صُنّاع السياسات في الولايات المتحدة على بلورة أطر تنظيمية واضحة للعملات المستقرة.

وفي 14 مايو، اجتمع ما لا يقل عن 60 من أبرز مؤسسي شركات الكريبتو في واشنطن العاصمة لدعم مشروع قانون "توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" المعروف باسم GENIUS Act. وكان المشروع قد تعثر سابقًا في 8 مايو بعد فشله في الحصول على دعم كافٍ من الديمقراطيين.

الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، براين أرمسترونغ، في واشنطن، 14 مايو. المصدر: Brian Armstrong

يهدف قانون GENIUS إلى وضع إرشادات لضمان تغطية العملات المستقرة بأصول مناسبة، مع ضمان امتثال المصدرين الكامل لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML).

وقد توقّف تقدم القانون مؤقتًا بسبب تحفظات بعض الديمقراطيين، الذين أبدوا مخاوف من احتمال استفادة الرئيس السابق دونالد ترامب شخصيًا من العملات الرقمية عبر مشاريعه المرتبطة بالكريبتو.

العملات المستقرة قادرة على تبسيط عمليات الإقراض والتسوية

وفقًا لكايل هاوبتمان، رئيس الإدارة الوطنية لاتحادات الائتمان، فإن دمج العملات المستقرة في القروض المدعومة بالعملات التقليدية يمكن أن يُبسّط عمليات التمويل التقليدية بشكل كبير.

وأوضح هاوبتمان خلال الجلسة نفسها:

"القدرة البرمجية للعملات المستقرة يمكن أن تجعل عملية سداد القروض أكثر شفافية وسلاسة لجميع المشاركين"، مضيفًا:

"في الوقت الحالي، العملية غير سلسة ويتم تسويتها في نهاية كل شهر. أما العملات المستقرة فتمكننا من تغيير ذلك جذريًا."

وأشار إلى أن استخدام العملات المستقرة لن يسهل الأمور على اتحادات الائتمان فقط، بل سيمنح المقترضين أيضًا عروضًا أفضل لأن هذه القروض ستكتسب بعض خصائص الإصدارات الكبرى من السندات، مما يجعلها أكثر سيولة.

إلى جانب GENIUS، هناك مشروع قانون آخر يُدعى قانون الشفافية والمساءلة للعملات المستقرة لاقتصاد دفتر الحسابات الأفضل (STABLE Act)، وقد تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في 2 أبريل بأغلبية 32 صوتًا مقابل 17. ولا يزال القانون في انتظار جدولته للمناقشة والتصويت في مجلس النواب الأمريكي.