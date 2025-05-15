آرثر هايز يتوقّع: بيتكوين إلى مليون دولار بحلول 2028 وسط تغيّرات اقتصادية عالمية

تام شمس - الخميس 15 مايو 2025 05:23 مساءً - أبرز النقاط:

آرثر هايز: عوائد سندات الخزانة الأمريكية و"إعادة توطين" رؤوس الأموال الأجنبية تمهدان الطريق لبيتكوين بقيمة مليون دولار.

الأوروبيون يواجهون قيودًا متزايدة على حركة رؤوس الأموال، ما يدفع هايز إلى دعوة الأفراد لاستعادة السيطرة على أموالهم.

توقعات وصول بيتكوين إلى سبعة أرقام بدأت تلقى رواجًا متزايدًا.

في أحدث منشور له بتاريخ 15 مايو، أعاد الرئيس التنفيذي السابق لمنصة BitMEX، آرثر هايز، تأكيد توقعه الجريء بأن يصل سعر بيتكوين (BTC) إلى مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعًا بتحولات اقتصادية عالمية كبرى.

هايز: مليون دولار "بين الآن و2028"

يعتقد هايز أن هناك قوتين أساسيتين ستدفعان بيتكوين نحو الأرقام السباعية خلال سنوات قليلة:

إعادة توطين رؤوس الأموال الأجنبية. تدهور قيمة المخزون الضخم من سندات الخزانة الأمريكية.

ويقول هايز في ملخص رؤيته:

"إعادة توطين رؤوس الأموال الأجنبية، وتدهور قيمة سندات الخزانة الأمريكية الهائلة، سيكونان المحركين الأساسيين اللذين سيدفعان بيتكوين إلى مليون دولار ما بين الآن وعام 2028."

مخطط لسندات TLT مقابل الذهب وبيتكوين - المصدر: Arthur Hayes/Substack

رغم أن عام 2028 قد يبدو بعيدًا ويتطلب ارتفاعًا بنسبة 900% في سعر بيتكوين، إلا أن هايز يرى أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة قد تُسرّع من وتيرة التحول المالي العالمي. ويضيف:

"أقول 2028 لأنه العام الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، ولا أحد يعلم من سيفوز وما السياسات التي سيطبقها."

ورغم أن رئاسة دونالد ترامب دعمت سياسات مؤيدة للكريبتو، إلا أن هذه السياسات قد تُلغى إذا تبدلت الحكومة. أما في أوروبا، فالاتجاه نحو فرض قيود على استخدام العملات الرقمية يُظهر انقسامًا واضحًا في النهج العالمي.

ويتابع هايز محذرًا:

"حتى الصين لم تحظر امتلاك بيتكوين بشكل خاص، لأنها تدرك أن ذلك غير مجدٍ ومستحيل. أما أنتم أيها الأوروبيون الفقراء، الذين تطبق حكوماتكم نسخة ضعيفة من الشيوعية، فلا تتوقعوا من البنك المركزي الأوروبي أن يتعلم هذا الدرس دون أن يُجرّب بنفسه. لذا، أخرجوا أموالكم الآن!"

المراهنة على انفجار سعري من سبعة أرقام

سبق أن توقّع هايز ارتفاعات قصيرة وطويلة الأجل لبيتكوين في منشوراته السابقة. ففي أبريل، رجّح عودة السعر إلى 100,000 دولار، كما أشار إلى أن منطقة الـ 75,000 دولار قد تكون قاعًا محليًا جيدًا.

أما على المدى الطويل، فقد توقعت شركات مالية كبرى مثل Fidelity Investments وصول بيتكوين إلى عدة ملايين بحلول نهاية العقد.

وقال مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy، صاحبة أكبر خزانة بيتكوين في العالم بين الشركات العامة، لوسائل إعلام:

"أتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لبيتكوين 10 تريليونات دولار، وتوقعي لعام 2045 هو أن يصل سعر البيتكوين إلى 13 مليون دولار."

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