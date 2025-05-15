مطاعم الأبراج البحرينية تتبنى استراتيجية خزانة بيتكوين بالشراكة مع 10X Capital

تام شمس - الخميس 15 مايو 2025 05:23 مساءً - أعلنت مجموعة مطاعم الأبراج، وهي شركة بحرينية مدرجة في البورصة وتبلغ قيمتها السوقية نحو 24.22 مليون دولار، عن تبنّيها استراتيجية خزانة بيتكوين بالتعاون مع شركة الاستثمار 10X Capital.

ووفقًا لإعلان نُشر في 15 مايو، أبرمت المجموعة شراكة مع 10X Capital لتطبيق استراتيجية خزانة شبيهة بتلك التي تعتمدها شركة Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy)، والتي تُعد من أكبر الشركات المالكة للبيتكوين في العالم. كما كشفت المجموعة عن نيتها استكشاف وسائل شرعية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للوصول إلى بيتكوين.

وقال عبدالله عيسى، رئيس لجنة خزانة البيتكوين في الشركة:

"مبادرتنا للتحول إلى شركة خزانة بيتكوين تعكس رؤيتنا المستقبلية وحرصنا على تعظيم قيمة المساهمين."

وأضاف:

"نؤمن بأن بيتكوين سيلعب دورًا محوريًا في مستقبل النظام المالي."

"نستلهم تجربتنا من إرث شركة Strategy، ونتطلع لبناء ’MicroStrategy الشرق الأوسط‘ بدعمهم."

المصدر: AlAbraaj Restaurants Group

الشركة تبدأ أولى استثماراتها بـ5 بيتكوين

قامت مجموعة الأبراج بأول استثمار لها في البيتكوين بشراء 5 BTC، وأعلنت عزمها الاستمرار في التراكم التدريجي للأصول الرقمية. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في المشهد المالي وازدياد اهتمام المؤسسات ببيتكوين.

وأكدت المجموعة نيتها تخصيص جزء كبير من خزينتها الاستثمارية لبيتكوين، ليصبح الأصل الاحتياطي الرئيسي للشركة. كما أشارت إلى أنها تحقق أرباحًا قوية، إذ بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في عام 2024 نحو 12.5 مليون دولار.

وإلى جانب طموحها في تعزيز محفظتها الاستثمارية، أعلنت الشركة عن خطط للتوسع في قطاع الخدمات المالية، من خلال تطوير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستهدف السوق الإسلامي.

بدعم من 10X Capital

أوضحت الشركة أن شراكتها مع 10X Capital ستسهل دخولها إلى سوق البيتكوين، وإدارة خزينتها من الأصول الرقمية. والجدير بالذكر أن 10X كانت الجهة الاستشارية لشركة Nakamoto في عملية جمع تمويل أخيرة بلغت 710 ملايين دولار.

وفي 12 مايو، اندمجت شركة الرعاية الصحية KindlyMD مع شركة Nakamoto Holdings لإنشاء خزانة بيتكوين تحت اسم "Nakamoto"، والتي أسسها ديفيد بيلي، المستشار الكريبتوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأمل مجموعة الأبراج أيضًا في الاعتماد على 10X Capital للمساعدة في جمع تمويل إضافي لشراء المزيد من البيتكوين، ما سيرفع من نسبة "البيتكوين لكل سهم" لمستثمريها.

وقال هانس توماس، الرئيس التنفيذي لشركة 10X Capital: