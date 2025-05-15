هل بلغ سعر البيتكوين ذروته؟ مخاوف من فقدان مستوى 100,000 دولار

تداولت عملة البيتكوين فوق مستوى 100,000 دولار على مدى الأيام السبعة الماضية، في أطول سلسلة استقرار فوق هذا المستوى النفسي الحيوي حتى الآن.

ووفقا لبيانات CoinMarketCap، نجحت عملة البيتكوين في تجنب الانخفاض دون هذا الحد رغم التقلبات المستمرة في السوق.

غير أن ضغوط البيع تزايدت قرب مستويات المقاومة، ما أثار تساؤل حول استمرارية الاتجاه الصاعد على المدى القريب.

فقد دفعت الارتفاعات الأخيرة البعض إلى التوقع بأن البيتكوين في طريقها لتحقيق مستويات غير مسبوقة، إلا أن تلك الآمال قُوبلت بحالة من التردد في السوق.

سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى تاريخي لها عند 109,114.88 دولار في 19 يناير 2025، ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن من إعادة اختبار هذا المستوى.

كل محاولة صعود لاحقة واجهتها مقاومة ملحوظة، مع غياب الزخم الكافي للاستمرار.

ويبدو أن شريحة من المستثمرين الذين دخلوا السوق بدافع الخوف من تفويت الفرصة (FOMO)، يعمدون إلى تقليص مراكزهم بعد كل ارتفاع، بهدف الخروج بأرباح سريعة بمجرد بلوغ السعر نقاط الشراء السابقة.

مؤخرا، رُصدت عملية نقل لحجم كبير من البيتكوين، تبلغ قيمته نحو 103 مليون دولار، إلى إحدى منصات التداول الرئيسية، بالتزامن مع تصاعد نشاط البيع.

ويُظهر هذا السلوك مستوى مقاومة قوي عند 103,000 دولار، وهو المستوى الذي فشل السعر في تجاوزه بثبات خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى نشأة ضغط هبوطي إضافي.

في حال استمر هذا الاتجاه، ومع تزايد عمليات جني الأرباح، قد تواجه عملة البيتكوين خطر فقدان مستوى 100,000 دولار.

وفي حين تظل النظرة المستقبلية إيجابية على المدى الطويل، إلا أن الترقب يخيّم على المشهد في الأجل القصير وسط تصاعد الضبابية.

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