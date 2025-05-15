تراجع سعر البيتكوين والاقتراب من مستوى دعم حرج والعملات البديلة تتأثر سلبا

شهد سعر البيتكوين تراجع واضح بعد توقف موجة الصعود الأخيرة عند مستوى 104,000 دولار، حيث فقدت ما يزيد عن ألفي دولار من قيمتها خلال الساعات القليلة الماضية، لتتجه نحو منطقة دعم رئيسية حول مستوى 101,000 دولار.

هذا التراجع يأتي عقب فشل السعر في اختراق المقاومة الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة والصين عن هدنة تجارية مؤقتة.

وكانت العملة قد سجلت ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع الأنباء حول الاجتماع المرتقب بين العملاقين الاقتصاديين، مما دفع السعر لاختراق مستوى 100,000 دولار والوصول إلى ذروة بلغت نحو 106,000 دولار.

إلا أن الزخم الشرائي فُقد سريعا، ليتراجع السعر إلى ما دون 102,000 دولار حاليا بانخفاض يومي يُقدّر بنحو 2%.

ورغم ذلك، لا تزال النظرة العامة على المدى القصير إيجابية نسبيا.

المحلل “علي مارتينيز” أشار إلى احتمال توجه البيتكوين نحو مستوى دعم عند 101,600 دولار، محذرا من أن كسر هذا المستوى قد يعيد السعر إلى نطاق الخمس خانات مجددا.

من جهة أخرى، تقلصت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 2.020 تريليون دولار وفق بيانات “CoinGecko”، مع تسجيل ارتفاع طفيف في هيمنتها على السوق لتبلغ 59.6%.

الضغط على العملات الرقمية البديلة:

شهدت العملات الرقمية البديلة تراجعات يومية جماعية، حيث انخفض سعر الإيثريوم من 2700 إلى 2530 دولار، بخسارة تجاوزت 3%.

هذا وسجلت عملات رئيسية مثل XRP، وSOL، وDOGE، وADA، وSUI، وLINK، وXLM انخفاضات تراوحت بين 7% و8%، بينما تراجع AVAX بنسبة تقارب 9%.

نتيجة لهذه التراجعات، انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بما يقارب 100 مليار دولار خلال 24 ساعة، ليصل إلى نحو 3.4 تريليون دولار وفق بيانات CoinGecko.

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