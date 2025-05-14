شركة التيثر تشتري بيتكوين بقيمة 459 مليون دولار: التفاصيل

كشفت شركة “Cantor Equity Partners” في إفصاحها المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 13 مايو، أن شركة التيثر قامت بشراء 4812 بيتكوين بقيمة إجمالية بلغت نحو 458.7 مليون دولار، وبمتوسط سعر قدره 95,320 دولار لكل بيتكوين.

وتمت عملية الشراء نيابة عن شركة “21 Capital” الجديدة لإدارة الخزانة، التي أطلقها “جاك ماليرز” مؤخرا.

تأسست “21 Capital” في أبريل نتيجة شراكة بين شركة التيثر، و”بيتفينكس”، وشركة “كانتور فيتزجيرالد”، إلى جانب مجموعة سوفت بنك.

يُخطط لإطلاق الشركة من خلال اندماج عكسي مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) هي “كانتور إكويتي بارتنرز”، على أن تُدرج لاحقا في بورصة ناسداك تحت الرمز XXI.

تعتزم “توينتي ون كابيتال” بناء محفظة خزانة ضخمة تتجاوز 42,000 بيتكوين، تُقدر قيمتها السوقية بحوالي 4.4 مليار دولار.

وستكون “تيثر” و”بيتفينكس” أكبر المساهمين في الكيان، بينما تحتفظ سوفت بنك بحصة أقلية.

ويقود المشروع “جاك ماليرز”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سترايك” المختصة بمدفوعات البيتكوين.

تسعى الشركة الجديدة إلى جمع نحو 600 مليون دولار عبر سندات قابلة للتحويل واستثمارات في الأسهم الخاصة، مع تقديم منتجات مالية تشمل خدمات إقراض البيتكوين.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان التيثر مؤخرا عن تحقيق أرباح فاقت مليار دولار في الربع الأول من العام، في إشارة إلى توسع استثماري استراتيجي متسارع من قبل الشركة.

وشركة التيثر ليست الوحيدة في هذا التوجه؛ حيث قامت شركة “ستراتيجي” بشراء 13,390 بيتكوين بقيمة إجمالية تجاوزت 1.34 مليار دولار، بينما أضافت شركة “ميتابلانيت” اليابانية 1241 بيتكوين إلى احتياطاتها، متجاوزة بذلك إجمالي ما تملكه السلفادور.

تشير البيانات الصادرة عن شركة “ريفر” إلى أن الشركات كانت المحرك الأكبر لتراكم البيتكوين خلال العام الجاري، متفوقة على الصناديق المتداولة في البورصة، والحكومات، والمستثمرين الأفراد.

وبلغ صافي حيازة الشركات 157,000 بيتكوين منذ بداية عام 2025، ما يعادل أكثر من 16 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

كما أفادت شركة “بت وايز” أن ما لا يقل عن 12 شركة مدرجة قامت لأول مرة بشراء بيتكوين خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة بلغت 16% في حجم الأصول الرقمية المحتفظ بها من قبل الكيانات المدرجة.

وفي تعليق حديث، أوضح “كي يونج جو” الرئيس التنفيذي لشركة “CryptoQuant”، أن شركة “ستراتيجي” تقوم بشراء البيتكوين بمعدل يفوق إنتاج المعدنين، ما يمنح الأصل الرقمي خصائص انكماشية ويؤدي إلى معدل انكماش سنوي يبلغ -2.3%.

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