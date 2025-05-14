الإمارات تُطلق دليلًا قانونيًا شاملًا لمؤسسي مشاريع الكريبتو والبلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 14 مايو 2025 03:51 مساءً - في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتقنيات Web3، أعلنت شركة "نيوس ليغل" ( Neos Legal ) المتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية للشركات الناشئة عن إطلاق دليل قانوني متكامل مخصص لمؤسسي المشاريع القائمة على تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يهدف هذا الدليل إلى تزويد روّاد الأعمال في مجال الكريبتو بـ خارطة طريق قانونية وتنظيمية واضحة تساعدهم على:

فهم الإطار التنظيمي العام الذي يحكم تداول الأصول الرقمية في الإمارات.

الإلمام بمتطلبات الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئات المختصة.

الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

التعامل مع الجهات التنظيمية المعنية مثل:

هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، الجهة المشرفة على قطاع الأصول الرقمية داخل إمارة دبي. مصرف الإمارات المركزي، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات النقدية والعملات المستقرة.





كما يتناول الدليل مواضيع حيوية مثل هيكلة الشركات المؤسسة على البلوكتشين، وقواعد حماية المستهلك، وإدارة المخاطر القانونية والتنظيمية.

قالت Neos Legal في بيانها الرسمي إن هذا الدليل يأتي تماشيًا مع استراتيجية الإمارات في التحوّل إلى مركز عالمي للابتكار المالي وتكنولوجيا Web3، مشيرة إلى أن الإمارات باتت من أكثر الدول استباقًا في وضع أطر تنظيمية واضحة لأنشطة الكريبتو.

وأضافت الشركة أن من شأن الدليل أن يُمكّن المؤسسين والمستثمرين من تأسيس شركات تكنولوجيا مالية قائمة على الأصول الرقمية ضمن بيئة قانونية مرنة وواضحة المعالم.

وقالت الشركة:

"نهدف إلى سد الفجوة بين روّاد الأعمال في الكريبتو والجهات التنظيمية، من خلال توفير دليل قانوني مبسّط وشامل يساعدهم على دخول السوق الإماراتية بثقة وامتثال."

بيئة تنظيمية داعمة... ولكن صارمة

تُعد الإمارات واحدة من الدول القليلة التي طوّرت نظامًا متكاملًا لتنظيم سوق الأصول الافتراضية. ففي عام 2022، أطلقت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، التي ألزمت مزوّدي الخدمات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، واعتمدت قواعد شاملة للحوكمة والامتثال.

كما أعلن مصرف الإمارات المركزي في مارس 2023 عن خطط لإطلاق إطار تنظيمي خاص بالعملات الرقمية المستقرة والبنية التحتية للتمويل الرقمي، ضمن برنامج التحوّل المالي الرقمي للدولة.